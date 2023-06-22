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Киев за сутки потерял до 30 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 22.06.2023 (обновлено: 14:01 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/poteri-1879788046.html
Киев за сутки потерял до 30 боевиков на Купянском направлении
Киев за сутки потерял до 30 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 22.06.2023
Киев за сутки потерял до 30 боевиков на Купянском направлении
Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 30 военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin и бронетранспортер, уничтожены две группы диверсантов,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:33
2023-06-22T14:01
специальная военная операция на украине
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 30 военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin и бронетранспортер, уничтожены две группы диверсантов, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Купянском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику украинских военных в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка.В районах Синьковки и Новоселовского уничтожены две украинские диверсионно-разведывательных группы.
https://ria.ru/20230622/pvo-1879789790.html
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украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев за сутки потерял до 30 боевиков на Купянском направлении

ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ разговаривает по полевому телефону в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ разговаривает по полевому телефону в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Военнослужащий ВС РФ разговаривает по полевому телефону в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 30 военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin и бронетранспортер, уничтожены две группы диверсантов, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.
"Общие потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Купянском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику украинских военных в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка.
В районах Синьковки и Новоселовского уничтожены две украинские диверсионно-разведывательных группы.
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