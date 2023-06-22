https://ria.ru/20230622/poteri-1879788046.html

Киев за сутки потерял до 30 боевиков на Купянском направлении

Киев за сутки потерял до 30 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 22.06.2023

Киев за сутки потерял до 30 боевиков на Купянском направлении

Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 30 военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin и бронетранспортер, уничтожены две группы диверсантов,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:33

2023-06-22T13:33

2023-06-22T14:01

специальная военная операция на украине

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 30 военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin и бронетранспортер, уничтожены две группы диверсантов, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Купянском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику украинских военных в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка.В районах Синьковки и Новоселовского уничтожены две украинские диверсионно-разведывательных группы.

https://ria.ru/20230622/pvo-1879789790.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины