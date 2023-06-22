https://ria.ru/20230622/poteri-1879788046.html
Киев за сутки потерял до 30 боевиков на Купянском направлении
Киев за сутки потерял до 30 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 22.06.2023
Киев за сутки потерял до 30 боевиков на Купянском направлении
Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 30 военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin и бронетранспортер, уничтожены две группы диверсантов,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:33
2023-06-22T13:33
2023-06-22T14:01
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 30 военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin и бронетранспортер, уничтожены две группы диверсантов, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Купянском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику украинских военных в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка.В районах Синьковки и Новоселовского уничтожены две украинские диверсионно-разведывательных группы.
https://ria.ru/20230622/pvo-1879789790.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев за сутки потерял до 30 боевиков на Купянском направлении
ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов на Купянском направлении