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Патрушев рассказал о потерях украинских войск при контрнаступлении - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 22.06.2023 (обновлено: 13:12 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/poteri-1879780472.html
Патрушев рассказал о потерях украинских войск при контрнаступлении
Патрушев рассказал о потерях украинских войск при контрнаступлении - РИА Новости, 22.06.2023
Патрушев рассказал о потерях украинских войск при контрнаступлении
Украина потеряла более 13 тысяч военных с начала контрнаступления, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании с президентом Владимиром... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:53
2023-06-22T13:12
специальная военная операция на украине
николай патрушев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украина потеряла более 13 тысяч военных с начала контрнаступления, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании с президентом Владимиром Путиным.С 4 по 21 июня российским военным удалось уничтожить 246 танков противника, в том числе 13 западных боевых машин. Кроме того, потери Киева составили:Патрушев уточнил, что привел данные, поступившие от разных ведомств.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось четвертого июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Как отмечал глава государства, ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери.
https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879527691.html
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николай патрушев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, украина, россия, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Киев
Патрушев рассказал о потерях украинских войск при контрнаступлении

Секретарь Совбеза Патрушев: Украина потеряла 13 тысяч военных и 250 танков при наступлении

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украина потеряла более 13 тысяч военных с начала контрнаступления, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании с президентом Владимиром Путиным.
С 4 по 21 июня российским военным удалось уничтожить 246 танков противника, в том числе 13 западных боевых машин. Кроме того, потери Киева составили:
  • 595 бронемашин и 424 автомобиля;
  • 279 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 42 РСЗО и два зенитных ракетных комплекса;
  • десять истребителей и четыре вертолета;
  • 264 беспилотника.
Патрушев уточнил, что привел данные, поступившие от разных ведомств.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось четвертого июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Как отмечал глава государства, ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколай ПатрушевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинКиев
 
 
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