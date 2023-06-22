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Патрушев рассказал о потерях украинских войск при контрнаступлении

Патрушев рассказал о потерях украинских войск при контрнаступлении - РИА Новости, 22.06.2023

Патрушев рассказал о потерях украинских войск при контрнаступлении

Украина потеряла более 13 тысяч военных с начала контрнаступления, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании с президентом Владимиром... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:53

2023-06-22T12:53

2023-06-22T13:12

специальная военная операция на украине

николай патрушев

вооруженные силы украины

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украина потеряла более 13 тысяч военных с начала контрнаступления, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании с президентом Владимиром Путиным.С 4 по 21 июня российским военным удалось уничтожить 246 танков противника, в том числе 13 западных боевых машин. Кроме того, потери Киева составили:Патрушев уточнил, что привел данные, поступившие от разных ведомств.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось четвертого июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Как отмечал глава государства, ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери.

https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879527691.html

украина

россия

киев

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