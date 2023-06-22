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Российские войска уничтожили 42 системы РСЗО и 264 БПЛА при наступлении ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/poteri-1879777777.html
Российские войска уничтожили 42 системы РСЗО и 264 БПЛА при наступлении ВСУ
Российские войска уничтожили 42 системы РСЗО и 264 БПЛА при наступлении ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023
Российские войска уничтожили 42 системы РСЗО и 264 БПЛА при наступлении ВСУ
Российские военные уничтожили 42 установки ракетных систем залпового огня и 10 тактических истребителей, задействованных Киевом в ходе украинского... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:40
2023-06-22T12:40
специальная военная операция на украине
николай патрушев
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили 42 установки ракетных систем залпового огня и 10 тактических истребителей, задействованных Киевом в ходе украинского контрнаступления, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Ракетные системы залпового огня - 42 единицы, зенитные ракетные комплексы - 2 единицы, тактические истребители - 10 единиц, вертолеты - 4 единцы, беспилотные летательные аппараты - 264 единицы, автомобильная техника - 424 единицы", - сказал Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин. По словам Патрушева, это данные с 4 по 21 июня.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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николай патрушев, в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили 42 системы РСЗО и 264 БПЛА при наступлении ВСУ

Патрушев: российские войска уничтожили 42 системы РСЗО и 264 БПЛА при наступлении ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили 42 установки ракетных систем залпового огня и 10 тактических истребителей, задействованных Киевом в ходе украинского контрнаступления, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Ракетные системы залпового огня - 42 единицы, зенитные ракетные комплексы - 2 единицы, тактические истребители - 10 единиц, вертолеты - 4 единцы, беспилотные летательные аппараты - 264 единицы, автомобильная техника - 424 единицы", - сказал Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин.
По словам Патрушева, это данные с 4 по 21 июня.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколай ПатрушевВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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