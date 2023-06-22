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Российские войска уничтожили 42 системы РСЗО и 264 БПЛА при наступлении ВСУ
Российские войска уничтожили 42 системы РСЗО и 264 БПЛА при наступлении ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023
Российские войска уничтожили 42 системы РСЗО и 264 БПЛА при наступлении ВСУ
Российские военные уничтожили 42 установки ракетных систем залпового огня и 10 тактических истребителей, задействованных Киевом в ходе украинского... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:40
2023-06-22T12:40
2023-06-22T12:40
специальная военная операция на украине
николай патрушев
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украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили 42 установки ракетных систем залпового огня и 10 тактических истребителей, задействованных Киевом в ходе украинского контрнаступления, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Ракетные системы залпового огня - 42 единицы, зенитные ракетные комплексы - 2 единицы, тактические истребители - 10 единиц, вертолеты - 4 единцы, беспилотные летательные аппараты - 264 единицы, автомобильная техника - 424 единицы", - сказал Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин. По словам Патрушева, это данные с 4 по 21 июня.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили 42 системы РСЗО и 264 БПЛА при наступлении ВСУ
Патрушев: российские войска уничтожили 42 системы РСЗО и 264 БПЛА при наступлении ВСУ