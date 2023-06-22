https://ria.ru/20230622/posol-1879877346.html

Захарова назвала отношение посла Израиля к нацистам на Украине кощунством

Захарова назвала отношение посла Израиля к нацистам на Украине кощунством - РИА Новости, 22.06.2023

Захарова назвала отношение посла Израиля к нацистам на Украине кощунством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале резко ответила на высказывания посла Израиля на Украине Михаила Бродского о нацистских... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T20:28

2023-06-22T20:28

2023-06-22T22:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале резко ответила на высказывания посла Израиля на Украине Михаила Бродского о нацистских героях в бывшей советской республике.В интервью интернет-порталу ITON-TV израильский дипломат заявил, что отношение многих стран к таким личностям, как Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник, значительно отличается от взгляда граждан Украины. Он признал, что "эти люди поддерживали идеологию нацизма, <...> хотели видеть Украину без евреев, так же как без поляков, без коммунистов". В то же время "для большинства украинцев — это герои, которые боролись за независимость, <...> и остановить этот процесс сегодня невозможно", считает Бродский.В итоге посол призвал не увязывать оказание помощи Киеву с тем, что "Украина перестанет переименовывать улицы или называть героями Бандеру или Мельника".Захарова, в свою очередь, обратила внимание, что это заявление дипломат сделал "на чистейшем русском". Она также напомнила, что Бродский — уроженец пережившего блокаду Ленинграда. "Ни одна организация в защиту памяти жертв холокоста и бровью не повела. <...> Эй вы, получающие миллиарды на содержание для сохранения темы на плаву, точно ничего не пропустили? <...> Раз защитников жертв холокоста кроме нас больше нет, я напомню о национальной политике "Организации украинских националистов"*, которую возглавлял Бандера", — указала представитель российского дипведомства.Так, она привела утверждение из второго постановления Большого сбора ОУН(б) в апреле 1941 года, где говорится, что "ОУН борется с евреями как опорой московско-большевицкого режима". Захарова также процитировала Ярослава Стецько, сподвижника Бандеры и Мельника, который выступал за "перенесение на Украину немецких методов искоренения евреев и исключения их ассимиляции". Далее дипломат напомнила, что "евреи в оккупированной нацистами Украине, которым эти герои (в публикации слово "герои" зачеркнуто. — Прим. ред.) нелюди активно помогали, были в массе своей уничтожены, сожжены и закопаны без могил и опознавательных знаков, всего — около 1,4 миллиона человек". Кроме того, как указала Захарова, в Германии в конце 20-х — начале 30-х годов XX века "немецкое общество тоже находилось в поиске идентичности и героев". "И вместо великой немецкой культурной традиции гуманизма выбрало два слова: "кровь и почва" (нем. Blut und Boden). И соответствующих героев, устроивших холокост, создавших концлагеря, убивавших женщин, младенцев и стариков", — добавила она.Если, по мнению Бродского, киевский режим имеет право на таких "героев" и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля, отметила дипломат."Это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма. <...> Про то, что с этим ничего нельзя сделать. Это вообще кощунственно. Так рассуждали те, кто спонсировал Гитлера в 1930-е годы", — подчеркнула Захарова.В заключение представитель МИД заявила, что если бы так когда-то рассуждали советские солдаты, то сейчас не было бы ни самого Бродского, ни памяти о холокосте.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230613/putin-1877845465.html

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869056108.html

https://ria.ru/20230512/medvedev-1871291368.html

https://ria.ru/20230620/vsu-1879374253.html

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