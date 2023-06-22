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Захарова назвала отношение посла Израиля к нацистам на Украине кощунством - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:28 22.06.2023 (обновлено: 22:58 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/posol-1879877346.html
Захарова назвала отношение посла Израиля к нацистам на Украине кощунством
Захарова назвала отношение посла Израиля к нацистам на Украине кощунством - РИА Новости, 22.06.2023
Захарова назвала отношение посла Израиля к нацистам на Украине кощунством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале резко ответила на высказывания посла Израиля на Украине Михаила Бродского о нацистских... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:28
2023-06-22T22:58
специальная военная операция на украине
украина
россия
израиль
степан бандера
организация украинских националистов
мария захарова
мид израиля‎
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале резко ответила на высказывания посла Израиля на Украине Михаила Бродского о нацистских героях в бывшей советской республике.В интервью интернет-порталу ITON-TV израильский дипломат заявил, что отношение многих стран к таким личностям, как Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник, значительно отличается от взгляда граждан Украины. Он признал, что "эти люди поддерживали идеологию нацизма, &lt;...&gt; хотели видеть Украину без евреев, так же как без поляков, без коммунистов". В то же время "для большинства украинцев — это герои, которые боролись за независимость, &lt;...&gt; и остановить этот процесс сегодня невозможно", считает Бродский.В итоге посол призвал не увязывать оказание помощи Киеву с тем, что "Украина перестанет переименовывать улицы или называть героями Бандеру или Мельника".Захарова, в свою очередь, обратила внимание, что это заявление дипломат сделал "на чистейшем русском". Она также напомнила, что Бродский — уроженец пережившего блокаду Ленинграда. "Ни одна организация в защиту памяти жертв холокоста и бровью не повела. &lt;...&gt; Эй вы, получающие миллиарды на содержание для сохранения темы на плаву, точно ничего не пропустили? &lt;...&gt; Раз защитников жертв холокоста кроме нас больше нет, я напомню о национальной политике "Организации украинских националистов"*, которую возглавлял Бандера", — указала представитель российского дипведомства.Так, она привела утверждение из второго постановления Большого сбора ОУН(б) в апреле 1941 года, где говорится, что "ОУН борется с евреями как опорой московско-большевицкого режима". Захарова также процитировала Ярослава Стецько, сподвижника Бандеры и Мельника, который выступал за "перенесение на Украину немецких методов искоренения евреев и исключения их ассимиляции". Далее дипломат напомнила, что "евреи в оккупированной нацистами Украине, которым эти герои (в публикации слово "герои" зачеркнуто. — Прим. ред.) нелюди активно помогали, были в массе своей уничтожены, сожжены и закопаны без могил и опознавательных знаков, всего — около 1,4 миллиона человек". Кроме того, как указала Захарова, в Германии в конце 20-х — начале 30-х годов XX века "немецкое общество тоже находилось в поиске идентичности и героев". "И вместо великой немецкой культурной традиции гуманизма выбрало два слова: "кровь и почва" (нем. Blut und Boden). И соответствующих героев, устроивших холокост, создавших концлагеря, убивавших женщин, младенцев и стариков", — добавила она.Если, по мнению Бродского, киевский режим имеет право на таких "героев" и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля, отметила дипломат."Это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма. &lt;...&gt; Про то, что с этим ничего нельзя сделать. Это вообще кощунственно. Так рассуждали те, кто спонсировал Гитлера в 1930-е годы", — подчеркнула Захарова.В заключение представитель МИД заявила, что если бы так когда-то рассуждали советские солдаты, то сейчас не было бы ни самого Бродского, ни памяти о холокосте.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230613/putin-1877845465.html
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украина, россия, израиль, степан бандера, организация украинских националистов, мария захарова, мид израиля‎, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Израиль, Степан Бандера, Организация украинских националистов, Мария Захарова, МИД Израиля‎, В мире
Захарова назвала отношение посла Израиля к нацистам на Украине кощунством

Захарова в ответ на слова посла Израиля на Украине напомнила о зверской политике Бандеры

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале резко ответила на высказывания посла Израиля на Украине Михаила Бродского о нацистских героях в бывшей советской республике.
В интервью интернет-порталу ITON-TV израильский дипломат заявил, что отношение многих стран к таким личностям, как Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник, значительно отличается от взгляда граждан Украины. Он признал, что "эти люди поддерживали идеологию нацизма, <...> хотели видеть Украину без евреев, так же как без поляков, без коммунистов". В то же время "для большинства украинцев — это герои, которые боролись за независимость, <...> и остановить этот процесс сегодня невозможно", считает Бродский.
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В итоге посол призвал не увязывать оказание помощи Киеву с тем, что "Украина перестанет переименовывать улицы или называть героями Бандеру или Мельника".
Захарова, в свою очередь, обратила внимание, что это заявление дипломат сделал "на чистейшем русском". Она также напомнила, что Бродский — уроженец пережившего блокаду Ленинграда.
"Ни одна организация в защиту памяти жертв холокоста и бровью не повела. <...> Эй вы, получающие миллиарды на содержание для сохранения темы на плаву, точно ничего не пропустили? <...> Раз защитников жертв холокоста кроме нас больше нет, я напомню о национальной политике "Организации украинских националистов"*, которую возглавлял Бандера", — указала представитель российского дипведомства.
Так, она привела утверждение из второго постановления Большого сбора ОУН(б) в апреле 1941 года, где говорится, что "ОУН борется с евреями как опорой московско-большевицкого режима". Захарова также процитировала Ярослава Стецько, сподвижника Бандеры и Мельника, который выступал за "перенесение на Украину немецких методов искоренения евреев и исключения их ассимиляции".
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Далее дипломат напомнила, что "евреи в оккупированной нацистами Украине, которым эти герои (в публикации слово "герои" зачеркнуто. — Прим. ред.) нелюди активно помогали, были в массе своей уничтожены, сожжены и закопаны без могил и опознавательных знаков, всего — около 1,4 миллиона человек".
Кроме того, как указала Захарова, в Германии в конце 20-х — начале 30-х годов XX века "немецкое общество тоже находилось в поиске идентичности и героев".
"И вместо великой немецкой культурной традиции гуманизма выбрало два слова: "кровь и почва" (нем. Blut und Boden). И соответствующих героев, устроивших холокост, создавших концлагеря, убивавших женщин, младенцев и стариков", — добавила она.
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Если, по мнению Бродского, киевский режим имеет право на таких "героев" и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля, отметила дипломат.
"Это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма. <...> Про то, что с этим ничего нельзя сделать. Это вообще кощунственно. Так рассуждали те, кто спонсировал Гитлера в 1930-е годы", — подчеркнула Захарова.
В заключение представитель МИД заявила, что если бы так когда-то рассуждали советские солдаты, то сейчас не было бы ни самого Бродского, ни памяти о холокосте.
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* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияИзраильСтепан БандераОрганизация украинских националистовМария ЗахароваМИД Израиля‎В мире
 
 
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