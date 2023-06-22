https://ria.ru/20230622/posol-1879875345.html

Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии

Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2023

Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии

Владимир Зеленский в четверг подписал указ об увольнении с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T20:06

2023-06-22T20:06

2023-06-22T20:06

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владимир зеленский

игорь кизим

в мире

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг подписал указ об увольнении с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима. "Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Зеленского. Причина увольнения на данный момент неизвестна. Кизим занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии с 20 февраля 2017 года.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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украина, белоруссия, владимир зеленский, игорь кизим, в мире