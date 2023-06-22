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Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии
Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2023
Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии
Владимир Зеленский в четверг подписал указ об увольнении с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:06
2023-06-22T20:06
2023-06-22T20:06
украина
белоруссия
владимир зеленский
игорь кизим
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг подписал указ об увольнении с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима. "Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Зеленского. Причина увольнения на данный момент неизвестна. Кизим занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии с 20 февраля 2017 года.
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украина, белоруссия, владимир зеленский, игорь кизим, в мире
Украина, Белоруссия, Владимир Зеленский, Игорь Кизим, В мире
Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии
Зеленский указом уволил с должности посла Украины в Белоруссии Кизима