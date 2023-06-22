Рейтинг@Mail.ru
Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/posol-1879875345.html
Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии
Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2023
Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии
Владимир Зеленский в четверг подписал указ об увольнении с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:06
2023-06-22T20:06
украина
белоруссия
владимир зеленский
игорь кизим
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150925/32/1509253248_0:241:2612:1710_1920x0_80_0_0_f0086e4ac1c2d069d1f1527be2be2808.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг подписал указ об увольнении с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима. "Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Зеленского. Причина увольнения на данный момент неизвестна. Кизим занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии с 20 февраля 2017 года.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150925/32/1509253248_0:0:2612:1959_1920x0_80_0_0_4b257901d2a0ea69cf3e7ae80d50aad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, белоруссия, владимир зеленский, игорь кизим, в мире
Украина, Белоруссия, Владимир Зеленский, Игорь Кизим, В мире
Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии

Зеленский указом уволил с должности посла Украины в Белоруссии Кизима

© Фото : Посольство Украины в Республике БеларусьПосол Украины в Белоруссии Игорь Кизим
Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Посольство Украины в Республике Беларусь
Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг подписал указ об увольнении с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима.
"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Зеленского.
Причина увольнения на данный момент неизвестна.
Кизим занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии с 20 февраля 2017 года.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничего
Вчера, 16:38
 
УкраинаБелоруссияВладимир ЗеленскийИгорь КизимВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала