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Мединский назвал политику Польши откатом в Средневековье - РИА Новости, 22.06.2023
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10:54 22.06.2023 (обновлено: 11:14 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/polsha-1879748750.html
Мединский назвал политику Польши откатом в Средневековье
Мединский назвал политику Польши откатом в Средневековье - РИА Новости, 22.06.2023
Мединский назвал политику Польши откатом в Средневековье
Политику Польши, которая уже несколько лет сносит советские памятники, можно назвать возвращением в Средневековье, считает помощник президента России Владимир... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:54
2023-06-22T11:14
в мире
польша
владимир мединский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Политику Польши, которая уже несколько лет сносит советские памятники, можно назвать возвращением в Средневековье, считает помощник президента России Владимир Мединский. Сегодня он принял участие в открытии стелы "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге. После церемонии гражданин Польши, которому пришлось покинуть родину из-за поддержки СВО, спросил помощника президента, почему польские власти продолжают снос советских памятников. По словам Мединского, власти Польши не руководствуются национальными интересами, а работают "примерно так же, как в Индии работала Британская колониальная администрация". "Это вассалитет. Отцы-основатели США, идеологи, философы Французской революции пришли бы в ужас от того, что увидели бы сегодня. Потому что они увидели бы политический откат в Средневековье, когда вассал моего вассала. Вот как строится политическое управление, к сожалению, во многих странах Европы. Вопреки интересам граждан принимаются решения. Суверенный правитель так не поступает. Суверенный правитель заботится об интересах вверенной ему территории, а вассал руководствуется интересами сюзерена. Вот все, что можно сказать про Польшу и в гораздо большей степени еще про Украину", — сказал помощник президента. Он отметил, что это выражается в разрушении выгодных экономических связей и исторической памяти, а также в нанесении ущерба "собственным гражданам в собственной стране в политических интересах каких-то там заокеанских центров принятия решений". C 2017 года в Польше сносят памятники, которые, по мнению властей в Варшаве, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". И если в 1997 году в республике насчитывался 561 памятник советским воинам-освободителям, то к началу 2021-го российские дипломаты обнаружили на прежних местах в изначальном виде лишь 112 монументов.
https://ria.ru/20230407/polsha-1863763932.html
https://ria.ru/20230505/snos-1869899262.html
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в мире, польша, владимир мединский
В мире, Польша, Владимир Мединский
Мединский назвал политику Польши откатом в Средневековье

Помощник президента Мединский назвал политику Польши возвращением в Средневековье

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Помощник президента России Владимир Мединский. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Политику Польши, которая уже несколько лет сносит советские памятники, можно назвать возвращением в Средневековье, считает помощник президента России Владимир Мединский.
Сегодня он принял участие в открытии стелы "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге. После церемонии гражданин Польши, которому пришлось покинуть родину из-за поддержки СВО, спросил помощника президента, почему польские власти продолжают снос советских памятников.
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По словам Мединского, власти Польши не руководствуются национальными интересами, а работают "примерно так же, как в Индии работала Британская колониальная администрация".
"Это вассалитет. Отцы-основатели США, идеологи, философы Французской революции пришли бы в ужас от того, что увидели бы сегодня. Потому что они увидели бы политический откат в Средневековье, когда вассал моего вассала. Вот как строится политическое управление, к сожалению, во многих странах Европы. Вопреки интересам граждан принимаются решения. Суверенный правитель так не поступает. Суверенный правитель заботится об интересах вверенной ему территории, а вассал руководствуется интересами сюзерена. Вот все, что можно сказать про Польшу и в гораздо большей степени еще про Украину", — сказал помощник президента.
Он отметил, что это выражается в разрушении выгодных экономических связей и исторической памяти, а также в нанесении ущерба "собственным гражданам в собственной стране в политических интересах каких-то там заокеанских центров принятия решений".
C 2017 года в Польше сносят памятники, которые, по мнению властей в Варшаве, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". И если в 1997 году в республике насчитывался 561 памятник советским воинам-освободителям, то к началу 2021-го российские дипломаты обнаружили на прежних местах в изначальном виде лишь 112 монументов.
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