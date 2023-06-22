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Около ста тысяч жителей ЛНР получили полис медицинского страхования - РИА Новости, 22.06.2023
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23:45 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/polis-1879894226.html
Около ста тысяч жителей ЛНР получили полис медицинского страхования
Около ста тысяч жителей ЛНР получили полис медицинского страхования - РИА Новости, 22.06.2023
Около ста тысяч жителей ЛНР получили полис медицинского страхования
Порядка 100 тысяч жителей Луганской Народной Республики получили полис обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщила пресс-служба правительства ЛНР в... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T23:45
2023-06-22T23:45
общество
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Порядка 100 тысяч жителей Луганской Народной Республики получили полис обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщила пресс-служба правительства ЛНР в Telegram-канале. "Территориальный фонд ОМС ЛНР (Фонд) начал свою работу 2 мая. На данный момент выдано около 100 тысяч полисов ОМС. Из них более семи тысяч выдано на официальном интернет-портале "Госуслуги", - процитировали в телеграм-канале правительства заместителя директора Фонда Елену Братищенко. По данным пресс-службы, в центре работает более 40 специалистов. Им помогают волонтеры и студенты. Ежедневно до 1 тысячи жителей ЛНР сдают документы в центр, еще около 500 человек получают полис ОМС.
https://ria.ru/20230531/oms-1875371026.html
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общество, луганская народная республика
Общество, Луганская Народная Республика
Около ста тысяч жителей ЛНР получили полис медицинского страхования

Около ста тысяч жителей ЛНР получили полис обязательного медицинского страхования

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Полис ОМС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Порядка 100 тысяч жителей Луганской Народной Республики получили полис обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщила пресс-служба правительства ЛНР в Telegram-канале.
"Территориальный фонд ОМС ЛНР (Фонд) начал свою работу 2 мая. На данный момент выдано около 100 тысяч полисов ОМС. Из них более семи тысяч выдано на официальном интернет-портале "Госуслуги", - процитировали в телеграм-канале правительства заместителя директора Фонда Елену Братищенко.
По данным пресс-службы, в центре работает более 40 специалистов. Им помогают волонтеры и студенты. Ежедневно до 1 тысячи жителей ЛНР сдают документы в центр, еще около 500 человек получают полис ОМС.
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