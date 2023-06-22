https://ria.ru/20230622/poiski-1879865972.html

Береговая охрана США нашла обломки в районе поисков пропавшего батискафа

Береговая охрана США нашла обломки в районе поисков пропавшего батискафа - РИА Новости, 22.06.2023

Береговая охрана США нашла обломки в районе поисков пропавшего батискафа

В районе поисков пропавшего батискафа "Титан" обнаружили место с обломками, сообщила береговая охрана США в Twitter. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T18:55

2023-06-22T18:55

2023-06-22T21:23

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

в мире

атлантический океан

сша

франция

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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. В районе поисков пропавшего батискафа "Титан" обнаружили место с обломками, сообщила береговая охрана США в Twitter."Место с обломками обнаружено управляемым дистанционно подводным средством в зоне поиска рядом с Титаником", — говорится в заявлении.Позднее эксперт и знакомый двух членов экипажа рассказал Sky News со ссылкой на данные президента "Клуба исследователей", что на месте обнаружения обломков нашли две части пропавшего в Атлантике батискафа. Предположительно, речь идет о раме для посадки и задней панели подводного аппарата.Собеседник телеканала уточнил, что поиски корпуса батискафа продолжаются, он разделился на части.Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По данным СМИ, на борту могут находится британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.Изначально сообщалось, что кислорода на борту батискафа хватит на 96 часов — четверо суток с момента погружения. Позднее специалисты заявили, что при определенных действиях пассажиры все же могут растянуть эти запасы на более долгий срок. При этом, по оценкам береговой охраны США, кислород в аппарате должен был закончиться сегодня в 14:08 мск. Поиски продолжаются.

https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879734145.html

https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879719095.html

атлантический океан

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Батискаф "Титан": смертельное погружение Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын. 2023-06-22T18:55 true PT0M31S

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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире, атлантический океан, сша, франция