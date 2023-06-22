https://ria.ru/20230622/podpole-1879699075.html

Подпольщики помогли артиллеристам нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне

Подпольщики помогли артиллеристам нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 22.06.2023

Подпольщики помогли артиллеристам нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне

Пророссийские подпольщики организации "Русский Херсон" помогли в июне российским артиллеристам уничтожить место расположения украинских войск в Херсоне, склады... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T03:40

2023-06-22T03:40

2023-06-22T03:45

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херсон

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 июн – РИА Новости. Пророссийские подпольщики организации "Русский Херсон" помогли в июне российским артиллеристам уничтожить место расположения украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, а также речной буксир, выполнявший задание украинских военных, об этом они сообщили РИА Новости.Активист отправил данную информацию агентству с помощью видео, снятого в городе."Организация "Русский Херсон" продолжает содействовать скорейшему освобождению города от нацистов Зеленского. Благодаря нашей работе было отработано место расположения противника в ночь на 5 июня. Также были уничтожены склады боеприпасов и военного имущества вместе с личным составом ВСУ на Силикатном заводе. По нашим координатам и переданному нами видео был уничтожен украинский буксир, который выполнял поставленную военными задачу", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что активисты-подпольщики продолжают выявлять места дислокации иностранных наемников."После подтверждения координат туда будут нанесены ракетные удары", - сказал подпольщик.В начале апреля подпольщики заявили о создании организации "Русский Херсон", чтобы вычислять места скопления техники и личного состава ВСУ и передавать данные российским военным. Спустя несколько дней они сообщили, что помогли артиллеристам уничтожить ангар с техникой, миномет с расчетом, а также места дислокации подразделения украинской теробороны в Камышанах и во Львово под Херсоном, передав их координаты. В конце мая подпольщики помогли артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 украинских военных.

https://ria.ru/20230617/perebroska-1878822964.html

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херсон, вооруженные силы украины, в мире