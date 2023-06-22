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Подпольщики помогли артиллеристам нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне
Подпольщики помогли артиллеристам нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 22.06.2023
Подпольщики помогли артиллеристам нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне
Пророссийские подпольщики организации "Русский Херсон" помогли в июне российским артиллеристам уничтожить место расположения украинских войск в Херсоне, склады... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T03:40
2023-06-22T03:40
2023-06-22T03:45
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вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 июн – РИА Новости. Пророссийские подпольщики организации "Русский Херсон" помогли в июне российским артиллеристам уничтожить место расположения украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, а также речной буксир, выполнявший задание украинских военных, об этом они сообщили РИА Новости.Активист отправил данную информацию агентству с помощью видео, снятого в городе."Организация "Русский Херсон" продолжает содействовать скорейшему освобождению города от нацистов Зеленского. Благодаря нашей работе было отработано место расположения противника в ночь на 5 июня. Также были уничтожены склады боеприпасов и военного имущества вместе с личным составом ВСУ на Силикатном заводе. По нашим координатам и переданному нами видео был уничтожен украинский буксир, который выполнял поставленную военными задачу", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что активисты-подпольщики продолжают выявлять места дислокации иностранных наемников."После подтверждения координат туда будут нанесены ракетные удары", - сказал подпольщик.В начале апреля подпольщики заявили о создании организации "Русский Херсон", чтобы вычислять места скопления техники и личного состава ВСУ и передавать данные российским военным. Спустя несколько дней они сообщили, что помогли артиллеристам уничтожить ангар с техникой, миномет с расчетом, а также места дислокации подразделения украинской теробороны в Камышанах и во Львово под Херсоном, передав их координаты. В конце мая подпольщики помогли артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 украинских военных.
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херсон, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, В мире
Подпольщики помогли артиллеристам нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне
Подполье в Херсоне рассказало о помощи российской армии в ряде операций по уничтожению ВСУ
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 июн – РИА Новости. Пророссийские подпольщики организации "Русский Херсон" помогли в июне российским артиллеристам уничтожить место расположения украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, а также речной буксир, выполнявший задание украинских военных, об этом они сообщили РИА Новости.
Активист отправил данную информацию агентству с помощью видео, снятого в городе.
"Организация "Русский Херсон" продолжает содействовать скорейшему освобождению города от нацистов Зеленского. Благодаря нашей работе было отработано место расположения противника в ночь на 5 июня. Также были уничтожены склады боеприпасов и военного имущества вместе с личным составом ВСУ
на Силикатном заводе. По нашим координатам и переданному нами видео был уничтожен украинский буксир, который выполнял поставленную военными задачу", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что активисты-подпольщики продолжают выявлять места дислокации иностранных наемников.
"После подтверждения координат туда будут нанесены ракетные удары", - сказал подпольщик.
В начале апреля подпольщики заявили о создании организации "Русский Херсон", чтобы вычислять места скопления техники и личного состава ВСУ и передавать данные российским военным. Спустя несколько дней они сообщили, что помогли артиллеристам уничтожить ангар с техникой, миномет с расчетом, а также места дислокации подразделения украинской теробороны в Камышанах и во Львово под Херсоном, передав их координаты. В конце мая подпольщики помогли артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 украинских военных.
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