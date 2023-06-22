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Подпольщики помогли артиллеристам нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 22.06.2023 (обновлено: 03:45 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/podpole-1879699075.html
Подпольщики помогли артиллеристам нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне
Подпольщики помогли артиллеристам нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 22.06.2023
Подпольщики помогли артиллеристам нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне
Пророссийские подпольщики организации "Русский Херсон" помогли в июне российским артиллеристам уничтожить место расположения украинских войск в Херсоне, склады... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T03:40
2023-06-22T03:45
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 июн – РИА Новости. Пророссийские подпольщики организации "Русский Херсон" помогли в июне российским артиллеристам уничтожить место расположения украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, а также речной буксир, выполнявший задание украинских военных, об этом они сообщили РИА Новости.Активист отправил данную информацию агентству с помощью видео, снятого в городе."Организация "Русский Херсон" продолжает содействовать скорейшему освобождению города от нацистов Зеленского. Благодаря нашей работе было отработано место расположения противника в ночь на 5 июня. Также были уничтожены склады боеприпасов и военного имущества вместе с личным составом ВСУ на Силикатном заводе. По нашим координатам и переданному нами видео был уничтожен украинский буксир, который выполнял поставленную военными задачу", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что активисты-подпольщики продолжают выявлять места дислокации иностранных наемников."После подтверждения координат туда будут нанесены ракетные удары", - сказал подпольщик.В начале апреля подпольщики заявили о создании организации "Русский Херсон", чтобы вычислять места скопления техники и личного состава ВСУ и передавать данные российским военным. Спустя несколько дней они сообщили, что помогли артиллеристам уничтожить ангар с техникой, миномет с расчетом, а также места дислокации подразделения украинской теробороны в Камышанах и во Львово под Херсоном, передав их координаты. В конце мая подпольщики помогли артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 украинских военных.
https://ria.ru/20230617/perebroska-1878822964.html
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херсон, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, В мире
Подпольщики помогли артиллеристам нанести удары по объектам ВСУ в Херсоне

Подполье в Херсоне рассказало о помощи российской армии в ряде операций по уничтожению ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 июн – РИА Новости. Пророссийские подпольщики организации "Русский Херсон" помогли в июне российским артиллеристам уничтожить место расположения украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, а также речной буксир, выполнявший задание украинских военных, об этом они сообщили РИА Новости.
Активист отправил данную информацию агентству с помощью видео, снятого в городе.
"Организация "Русский Херсон" продолжает содействовать скорейшему освобождению города от нацистов Зеленского. Благодаря нашей работе было отработано место расположения противника в ночь на 5 июня. Также были уничтожены склады боеприпасов и военного имущества вместе с личным составом ВСУ на Силикатном заводе. По нашим координатам и переданному нами видео был уничтожен украинский буксир, который выполнял поставленную военными задачу", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что активисты-подпольщики продолжают выявлять места дислокации иностранных наемников.
"После подтверждения координат туда будут нанесены ракетные удары", - сказал подпольщик.
В начале апреля подпольщики заявили о создании организации "Русский Херсон", чтобы вычислять места скопления техники и личного состава ВСУ и передавать данные российским военным. Спустя несколько дней они сообщили, что помогли артиллеристам уничтожить ангар с техникой, миномет с расчетом, а также места дислокации подразделения украинской теробороны в Камышанах и во Львово под Херсоном, передав их координаты. В конце мая подпольщики помогли артиллеристам уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 украинских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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