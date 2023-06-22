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Подлодку "Белгород", носитель "Посейдонов", примут в состав ВМФ в 2023 году - РИА Новости, 22.06.2023
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03:22 22.06.2023 (обновлено: 03:36 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/podlodka-1879698535.html
Подлодку "Белгород", носитель "Посейдонов", примут в состав ВМФ в 2023 году
Подлодку "Белгород", носитель "Посейдонов", примут в состав ВМФ в 2023 году - РИА Новости, 22.06.2023
Подлодку "Белгород", носитель "Посейдонов", примут в состав ВМФ в 2023 году
Атомная подводная лодка (АПЛ) "Белгород", носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон", будет принята на вооружение Военно-морского флота России в 2023... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T03:22
2023-06-22T03:36
россия
кронштадт
николай евменов
севмаш
безопасность
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КРОНШТАДТ, 22 июн - РИА Новости. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Белгород", носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон", будет принята на вооружение Военно-морского флота России в 2023 году, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте. "Как президент и сказал, в этом году примем", - сказал Евменов.Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон", спущена на воду в апреле 2019 года на "Севмаше". Штатным носителем "Посейдонов" станет и строящаяся АПЛ "Хабаровск". Все характеристики этой подлодки засекречены.О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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россия, кронштадт, николай евменов, севмаш, безопасность
Россия, Кронштадт, Николай Евменов, Севмаш, Безопасность
Подлодку "Белгород", носитель "Посейдонов", примут в состав ВМФ в 2023 году

Адмирал Евменов: АПЛ "Белгород", носитель "Посейдонов", в 2023 году примут на вооружение

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСпуск на воду атомной подводной лодки "Белгород"
Спуск на воду атомной подводной лодки Белгород - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Спуск на воду атомной подводной лодки "Белгород" . Архивное фото
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КРОНШТАДТ, 22 июн - РИА Новости. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Белгород", носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон", будет принята на вооружение Военно-морского флота России в 2023 году, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.
«
"Как президент и сказал, в этом году примем", - сказал Евменов.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон", спущена на воду в апреле 2019 года на "Севмаше". Штатным носителем "Посейдонов" станет и строящаяся АПЛ "Хабаровск". Все характеристики этой подлодки засекречены.
О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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21 июня, 03:19
 
РоссияКронштадтНиколай ЕвменовСевмашБезопасность
 
 
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