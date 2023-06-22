https://ria.ru/20230622/podlodka-1879698535.html

Подлодку "Белгород", носитель "Посейдонов", примут в состав ВМФ в 2023 году

Подлодку "Белгород", носитель "Посейдонов", примут в состав ВМФ в 2023 году - РИА Новости, 22.06.2023

Подлодку "Белгород", носитель "Посейдонов", примут в состав ВМФ в 2023 году

Атомная подводная лодка (АПЛ) "Белгород", носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон", будет принята на вооружение Военно-морского флота России в 2023... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T03:22

2023-06-22T03:22

2023-06-22T03:36

россия

кронштадт

николай евменов

севмаш

безопасность

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КРОНШТАДТ, 22 июн - РИА Новости. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Белгород", носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон", будет принята на вооружение Военно-морского флота России в 2023 году, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте. "Как президент и сказал, в этом году примем", - сказал Евменов.Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон", спущена на воду в апреле 2019 года на "Севмаше". Штатным носителем "Посейдонов" станет и строящаяся АПЛ "Хабаровск". Все характеристики этой подлодки засекречены.О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

https://ria.ru/20230621/arktur-1879469797.html

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россия, кронштадт, николай евменов, севмаш, безопасность