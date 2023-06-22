https://ria.ru/20230622/podgotovka-1879732837.html

Пленные рассказали, как немецкие психологи готовили их убивать русских

Пленные рассказали, как немецкие психологи готовили их убивать русских - РИА Новости, 22.06.2023

Пленные рассказали, как немецкие психологи готовили их убивать русских

Украинские военнопленные признались, что в Германии и Словении их психологически готовили убивать русских, внушали ненависть к русскому народу и убеждали в... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:42

2023-06-22T09:42

2023-06-22T10:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинские военнопленные признались, что в Германии и Словении их психологически готовили убивать русских, внушали ненависть к русскому народу и убеждали в слабости российской армии, сообщили в Минобороны.В военном ведомстве пояснили, что военнослужащие ВСУ попали в плен на Краснолиманском направлении."Особенностью является то, что все они проходили военную подготовку в странах НАТО. В Германии, Словении. Германские инструкторы-психологи и психологи других стран психологически готовили украинских военнослужащих убивать русских", — говорится в сообщении. Помимо этого, психологи внушали бойцам ненависть к русскому народу, призывали нарушать международные гуманитарные правила ведения войны, убеждали в слабости российской армии и в скорой победе Украины. По словам пленных, остальная подготовка была "не на высоте": в первых боях солдаты сдались в плен, чтобы не быть убитыми. Кроме того, командиры, наученные западными инструкторами, остаются в тылу, а солдат "бросают в мясорубку". "Все отмечают достойное отношение российских военнослужащих и говорят, что это лучше, чем в их подготовленной западными кураторами армии", — добавили в Минобороны. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230615/podolyak-1878382322.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

украина

германия

словения

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украина, германия, вооруженные силы украины, нато, словения, в мире