Рейтинг@Mail.ru
Пленные рассказали, как немецкие психологи готовили их убивать русских - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 22.06.2023 (обновлено: 10:30 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/podgotovka-1879732837.html
Пленные рассказали, как немецкие психологи готовили их убивать русских
Пленные рассказали, как немецкие психологи готовили их убивать русских - РИА Новости, 22.06.2023
Пленные рассказали, как немецкие психологи готовили их убивать русских
Украинские военнопленные признались, что в Германии и Словении их психологически готовили убивать русских, внушали ненависть к русскому народу и убеждали в... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:42
2023-06-22T10:30
специальная военная операция на украине
украина
германия
вооруженные силы украины
нато
словения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879739439_0:110:3072:1837_1920x0_80_0_0_11682eef4702fb2f051a246ff8241696.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинские военнопленные признались, что в Германии и Словении их психологически готовили убивать русских, внушали ненависть к русскому народу и убеждали в слабости российской армии, сообщили в Минобороны.В военном ведомстве пояснили, что военнослужащие ВСУ попали в плен на Краснолиманском направлении."Особенностью является то, что все они проходили военную подготовку в странах НАТО. В Германии, Словении. Германские инструкторы-психологи и психологи других стран психологически готовили украинских военнослужащих убивать русских", — говорится в сообщении. Помимо этого, психологи внушали бойцам ненависть к русскому народу, призывали нарушать международные гуманитарные правила ведения войны, убеждали в слабости российской армии и в скорой победе Украины. По словам пленных, остальная подготовка была "не на высоте": в первых боях солдаты сдались в плен, чтобы не быть убитыми. Кроме того, командиры, наученные западными инструкторами, остаются в тылу, а солдат "бросают в мясорубку". "Все отмечают достойное отношение российских военнослужащих и говорят, что это лучше, чем в их подготовленной западными кураторами армии", — добавили в Минобороны. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230615/podolyak-1878382322.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
украина
германия
словения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879739439_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_cb3e8bc59d45592c0ee09022af9babfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, германия, вооруженные силы украины, нато, словения, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Словения, В мире
Пленные рассказали, как немецкие психологи готовили их убивать русских

Минобороны: психологи из Германии внушали украинским военным ненависть к русскому народу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Украинский военнопленный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинские военнопленные признались, что в Германии и Словении их психологически готовили убивать русских, внушали ненависть к русскому народу и убеждали в слабости российской армии, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве пояснили, что военнослужащие ВСУ попали в плен на Краснолиманском направлении.
«
"Особенностью является то, что все они проходили военную подготовку в странах НАТО. В Германии, Словении. Германские инструкторы-психологи и психологи других стран психологически готовили украинских военнослужащих убивать русских", — говорится в сообщении.
Помимо этого, психологи внушали бойцам ненависть к русскому народу, призывали нарушать международные гуманитарные правила ведения войны, убеждали в слабости российской армии и в скорой победе Украины. По словам пленных, остальная подготовка была "не на высоте": в первых боях солдаты сдались в плен, чтобы не быть убитыми. Кроме того, командиры, наученные западными инструкторами, остаются в тылу, а солдат "бросают в мясорубку".
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В Кремле отреагировали на слова Подоляка о плане убивать россиян
15 июня, 16:16
"Все отмечают достойное отношение российских военнослужащих и говорят, что это лучше, чем в их подготовленной западными кураторами армии", — добавили в Минобороны.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияВооруженные силы УкраиныНАТОСловенияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала