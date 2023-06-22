Рейтинг@Mail.ru
Правительство Британии заявило о поддержке семей погибших на батискафе - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/podderzhka-1879893030.html
Правительство Британии заявило о поддержке семей погибших на батискафе
Правительство Британии заявило о поддержке семей погибших на батискафе - РИА Новости, 22.06.2023
Правительство Британии заявило о поддержке семей погибших на батискафе
Правительство Великобритании оказывает поддержку семьям британцев, погибших на батискафе "Титан" в Атлантике, заявил глава МИД Джеймс Клеверли. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T23:17
2023-06-22T23:17
в мире
великобритания
сша
франция
джеймс клеверли
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879720715_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_009cea06576d7d247e1e5435b611ec9d.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании оказывает поддержку семьям британцев, погибших на батискафе "Титан" в Атлантике, заявил глава МИД Джеймс Клеверли. Ранее береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф разрушен в результате взрыва, а его экипаж погиб. На борту подводного аппарата находились трое подданных Соединенного Королевства. "Правительство Великобритании оказывает тесную поддержку пострадавшим семьям и выражает свои глубочайшие соболезнования", - говорится в заявлении министра. Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20230622/ekipazh-1879888764.html
великобритания
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879720715_67:0:800:550_1920x0_80_0_0_876a63313686285c3f0300f435b9443c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, франция, джеймс клеверли, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, Великобритания, США, Франция, Джеймс Клеверли, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Правительство Британии заявило о поддержке семей погибших на батискафе

Правительство Британии заявило о поддержке семей граждан, погибших на батискафе "Титан"

© Фото : OceanGate Inc.Батискаф Titan компании OceanGate
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : OceanGate Inc.
Батискаф Titan компании OceanGate
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании оказывает поддержку семьям британцев, погибших на батискафе "Титан" в Атлантике, заявил глава МИД Джеймс Клеверли.
Ранее береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф разрушен в результате взрыва, а его экипаж погиб. На борту подводного аппарата находились трое подданных Соединенного Королевства.
"Правительство Великобритании оказывает тесную поддержку пострадавшим семьям и выражает свои глубочайшие соболезнования", - говорится в заявлении министра.
Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.
OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Экипаж батискафа "Титан" погиб мгновенно, считает океанолог
Вчера, 22:30
 
В миреВеликобританияСШАФранцияДжеймс КлеверлиПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала