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Правительство Британии заявило о поддержке семей погибших на батискафе
Правительство Британии заявило о поддержке семей погибших на батискафе - РИА Новости, 22.06.2023
Правительство Британии заявило о поддержке семей погибших на батискафе
Правительство Великобритании оказывает поддержку семьям британцев, погибших на батискафе "Титан" в Атлантике, заявил глава МИД Джеймс Клеверли. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T23:17
2023-06-22T23:17
2023-06-22T23:17
в мире
великобритания
сша
франция
джеймс клеверли
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании оказывает поддержку семьям британцев, погибших на батискафе "Титан" в Атлантике, заявил глава МИД Джеймс Клеверли. Ранее береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф разрушен в результате взрыва, а его экипаж погиб. На борту подводного аппарата находились трое подданных Соединенного Королевства. "Правительство Великобритании оказывает тесную поддержку пострадавшим семьям и выражает свои глубочайшие соболезнования", - говорится в заявлении министра. Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
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в мире, великобритания, сша, франция, джеймс клеверли, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, Великобритания, США, Франция, Джеймс Клеверли, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Правительство Британии заявило о поддержке семей погибших на батискафе
Правительство Британии заявило о поддержке семей граждан, погибших на батискафе "Титан"