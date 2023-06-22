https://ria.ru/20230622/pobeda-1879740789.html
Западные политики не знают цену Победы, заявил Грызлов
Западные политики не знают цену Победы, заявил Грызлов - РИА Новости, 22.06.2023
Западные политики не знают цену Победы, заявил Грызлов
Западные политики привыкли воевать чужими руками, поэтому не знают подлинную цену Победы, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов в комментарии,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:20
2023-06-22T10:20
2023-06-22T10:20
в мире
россия
белоруссия
борис грызлов
день памяти и скорби
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МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Западные политики привыкли воевать чужими руками, поэтому не знают подлинную цену Победы, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов в комментарии, посвященном годовщине начала Великой Отечественной войны, опубликованном на страницах российской дипмиссии в соцсетях. "В годы Второй мировой войны США и Великобритания всерьез хотели руками фюрера ослабить или уничтожить Советский Союз. Сегодня эти самопровозглашенные "лидеры демократического мира" используют украинский нацизм как оружие против России. И вновь безуспешно. Западные политики не учатся на ошибках предшественников, считают историю не более чем средством политической борьбы. Они привыкли воевать чужими руками и не знают подлинную цену Победы. Но для наследников героев-освободителей историческая правда безусловна и священна", - отметил посол. Грызлов напомнил, что в июне 1941 года защитники Брестской крепости первыми дали отпор превосходящим силам противника. Оказавшийся в тылу врага без связи, воды и медикаментов гарнизон героически держал оборону больше месяца. В благодарной памяти россиян и белорусов крепость-герой навсегда останется символом мужества, самоотверженности и несгибаемой воли в борьбе за правое дело – победу над агрессором, подчеркнул посол. Дипломат отметил, что работа по сохранению исторической памяти, недопущению попыток искажения и переписывания истории имеет огромное значение. "Усилия России и Беларуси на этом направлении, прежде всего в расследовании бесчисленных преступлений нацистов против мирного населения и причастности к ним коллаборантов, сегодня исключительно востребованы. Убийства детей, женщин и стариков, целенаправленное массовое уничтожение евреев и представителей других этнических групп в лагерях смерти, показательные казни и зверства гитлеровцев и их союзников не могут иметь для нас срока давности. Их необходимо расследовать для защиты исторической истины и противодействия тем, кто до сих пор пытается возродить нацистскую идеологию, видя в ней инструмент достижения своих корыстных целей", - заявил Грызлов.
https://ria.ru/20220622/krepost-1797414934.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870627859.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, россия, белоруссия, борис грызлов, день памяти и скорби
В мире, Россия, Белоруссия, Борис Грызлов, День памяти и скорби
Западные политики не знают цену Победы, заявил Грызлов
Грызлов: западные политики привыкли воевать чужими руками, поэтому не знают цену Победы
МИНСК, 22 июн – РИА Новости.
Западные политики привыкли воевать чужими руками, поэтому не знают подлинную цену Победы, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов в комментарии, посвященном годовщине начала Великой Отечественной войны, опубликованном на страницах российской дипмиссии в соцсетях
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"В годы Второй мировой войны США
и Великобритания
всерьез хотели руками фюрера ослабить или уничтожить Советский Союз. Сегодня эти самопровозглашенные "лидеры демократического мира" используют украинский нацизм как оружие против России. И вновь безуспешно. Западные политики не учатся на ошибках предшественников, считают историю не более чем средством политической борьбы. Они привыкли воевать чужими руками и не знают подлинную цену Победы. Но для наследников героев-освободителей историческая правда безусловна и священна", - отметил посол.
"Я умираю, но не сдаюсь!" – Брестская крепость как символ мужества
Грызлов напомнил, что в июне 1941 года защитники Брестской крепости первыми дали отпор превосходящим силам противника. Оказавшийся в тылу врага без связи, воды и медикаментов гарнизон героически держал оборону больше месяца. В благодарной памяти россиян и белорусов крепость-герой навсегда останется символом мужества, самоотверженности и несгибаемой воли в борьбе за правое дело – победу над агрессором, подчеркнул посол.
Дипломат отметил, что работа по сохранению исторической памяти, недопущению попыток искажения и переписывания истории имеет огромное значение.
"Усилия России и Беларуси на этом направлении, прежде всего в расследовании бесчисленных преступлений нацистов против мирного населения и причастности к ним коллаборантов, сегодня исключительно востребованы. Убийства детей, женщин и стариков, целенаправленное массовое уничтожение евреев и представителей других этнических групп в лагерях смерти, показательные казни и зверства гитлеровцев и их союзников не могут иметь для нас срока давности. Их необходимо расследовать для защиты исторической истины и противодействия тем, кто до сих пор пытается возродить нацистскую идеологию, видя в ней инструмент достижения своих корыстных целей", - заявил Грызлов.
Лукашенко призвал противостоять возрождению нацизма