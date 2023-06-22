https://ria.ru/20230622/plennye-1879867743.html

В Будапеште заявили о готовности принять всех военнопленных из Закарпатья

В Будапеште заявили о готовности принять всех военнопленных из Закарпатья - РИА Новости, 22.06.2023

В Будапеште заявили о готовности принять всех военнопленных из Закарпатья

Венгрия была готова принять всех 11 военнопленных из Закарпатья, переданных при посредничестве РПЦ, вне зависимости от наличия у них венгерского гражданства,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T19:02

2023-06-22T19:02

2023-06-22T19:02

венгрия

украина

русская православная церковь

в мире

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БУДАПЕШТ, 22 июн - РИА Новости. Венгрия была готова принять всех 11 военнопленных из Закарпатья, переданных при посредничестве РПЦ, вне зависимости от наличия у них венгерского гражданства, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Ранее в РПЦ сообщили, что группу украинских военных закарпатского происхождения передали Венгрии при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Позже вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что передача Венгрии украинских военных из Закарпатья является жестом РПЦ в сторону Будапешта и состоялась при участии Мальтийской благотворительной службы. В МИД Украины сообщили, что украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами, и потребовали немедленно допустить консула Украины в Венгрии к украинским военнопленным. "Русская православная церковь нашла мальтийцев, сообщила, что военные венгерского происхождения находятся в российском плену, их могли бы освободить, если бы русская православная церковь взяла на себя обязательство в сотрудничестве с Мальтийской службой доставить их в Венгрию. Со стороны правительства с мальтийцами связывался вице-премьер Жолт Шемьен. Венгерское правительство заявило... что всех с радостью примет, независимо от того, есть ли среди них граждане Венгрии", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Он подчеркнул, что все 11 человек прибыли в Венгрию в статусе "полностью свободных людей". "РПЦ их передавала не как военнопленных, а как освобожденных... С первой минуты в Венгрии они могли свободно передвигаться как свободные люди. Если хотят в Украину, то в Украину, если остаться здесь, то здесь, если в Западную Европу, то они получили статус беженца и в Европу тоже могут уехать", - отметил Гуйяш.

https://ria.ru/20230620/voennoplennye-1879407539.html

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венгрия, украина, русская православная церковь, в мире