Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала мирный план Киева
ПАСЕ приняла резолюцию о последствиях конфликта на Украине, поддержав мирный план Киева
© Фото : Council of Europe/Nicolas ElsaesserЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/Nicolas Elsaesser
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 июн – РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания в четверг приняла резолюцию "о политических последствиях" конфликта на Украине, включающую поддержку мирного плана Владимира Зеленского.
Резолюция включает в себя такие пункты, как создание международного трибунала для расследования военных преступлений на Украине, а также "полную поддержку" мирного плана, предложенного Украиной.
Резолюция, среди прочего, призывает членов Совета Европы поддержать вступление Украины в НАТО. Документ осуждает "возможную планируемую намеренную атаку на Запорожскую АЭС", призывает создать механизм возмещения ущерба Украине, а также признать ряд групп российских добровольцев "террористическими группировками".
Как следует из итогов голосования, опубликованных на сайте органа, 80 депутатов проголосовали в поддержку документа.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния. По словам источника, украинская "формула мира" оторвана от реальности и направлена не на поиск мирного решения конфликта, а на его максимальное затягивание.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.