https://ria.ru/20230622/plan-1879892755.html

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала мирный план Киева

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала мирный план Киева - РИА Новости, 22.06.2023

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала мирный план Киева

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания в четверг приняла резолюцию "о политических последствиях" конфликта на Украине, включающую... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T20:46

2023-06-22T20:46

2023-06-22T23:16

специальная военная операция на украине

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совет европы

парламентская ассамблея совета европы

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ПАРИЖ, 22 июн – РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания в четверг приняла резолюцию "о политических последствиях" конфликта на Украине, включающую поддержку мирного плана Владимира Зеленского. Резолюция включает в себя такие пункты, как создание международного трибунала для расследования военных преступлений на Украине, а также "полную поддержку" мирного плана, предложенного Украиной. Резолюция, среди прочего, призывает членов Совета Европы поддержать вступление Украины в НАТО. Документ осуждает "возможную планируемую намеренную атаку на Запорожскую АЭС", призывает создать механизм возмещения ущерба Украине, а также признать ряд групп российских добровольцев "террористическими группировками". Как следует из итогов голосования, опубликованных на сайте органа, 80 депутатов проголосовали в поддержку документа. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния. По словам источника, украинская "формула мира" оторвана от реальности и направлена не на поиск мирного решения конфликта, а на его максимальное затягивание. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

https://ria.ru/20230617/nato-1878765679.html

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