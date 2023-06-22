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Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала мирный план Киева - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:46 22.06.2023 (обновлено: 23:16 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/plan-1879892755.html
Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала мирный план Киева
Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала мирный план Киева - РИА Новости, 22.06.2023
Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала мирный план Киева
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания в четверг приняла резолюцию "о политических последствиях" конфликта на Украине, включающую... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:46
2023-06-22T23:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
киев
владимир зеленский
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
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ПАРИЖ, 22 июн – РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания в четверг приняла резолюцию "о политических последствиях" конфликта на Украине, включающую поддержку мирного плана Владимира Зеленского. Резолюция включает в себя такие пункты, как создание международного трибунала для расследования военных преступлений на Украине, а также "полную поддержку" мирного плана, предложенного Украиной. Резолюция, среди прочего, призывает членов Совета Европы поддержать вступление Украины в НАТО. Документ осуждает "возможную планируемую намеренную атаку на Запорожскую АЭС", призывает создать механизм возмещения ущерба Украине, а также признать ряд групп российских добровольцев "террористическими группировками". Как следует из итогов голосования, опубликованных на сайте органа, 80 депутатов проголосовали в поддержку документа. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния. По словам источника, украинская "формула мира" оторвана от реальности и направлена не на поиск мирного решения конфликта, а на его максимальное затягивание. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
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в мире, украина, москва, киев, владимир зеленский, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы, НАТО
Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала мирный план Киева

ПАСЕ приняла резолюцию о последствиях конфликта на Украине, поддержав мирный план Киева

© Фото : Council of Europe/Nicolas ElsaesserЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Council of Europe/Nicolas Elsaesser
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 июн – РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания в четверг приняла резолюцию "о политических последствиях" конфликта на Украине, включающую поддержку мирного плана Владимира Зеленского.
Резолюция включает в себя такие пункты, как создание международного трибунала для расследования военных преступлений на Украине, а также "полную поддержку" мирного плана, предложенного Украиной.
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Резолюция, среди прочего, призывает членов Совета Европы поддержать вступление Украины в НАТО. Документ осуждает "возможную планируемую намеренную атаку на Запорожскую АЭС", призывает создать механизм возмещения ущерба Украине, а также признать ряд групп российских добровольцев "террористическими группировками".
Как следует из итогов голосования, опубликованных на сайте органа, 80 депутатов проголосовали в поддержку документа.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния. По словам источника, украинская "формула мира" оторвана от реальности и направлена не на поиск мирного решения конфликта, а на его максимальное затягивание.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваКиевВладимир ЗеленскийСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыНАТО
 
 
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