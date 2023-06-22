https://ria.ru/20230622/plan-1879848577.html
РЭЦ, бизнес и власти разработают план поддержки нового экспорта
РЭЦ, бизнес и власти разработают план поддержки нового экспорта - РИА Новости, 22.06.2023
РЭЦ, бизнес и власти разработают план поддержки нового экспорта
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти с участием бизнеса уже активно работает над... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:38
2023-06-22T17:38
2023-06-22T17:38
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
суздаль
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти с участием бизнеса уже активно работает над решением задач по развитию внешнеэкономической деятельности, которые в своей речи на ПМЭФ-2023 поставил президент России Владимир Путин, сообщил на окружном совещании по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в ЦФО в Суздале вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Ключевым вопросом в поддержке внешнеэкономической деятельности является развитие механизмов поддержки экспорта, которые будут продлены до 2030 года. Сейчас в правительстве рассматривается новая структура паспорта национального проекта. При этом поставлена задача постоянно наращивать меры, совершенствовать инструменты поддержки экспортёров, делать их более удобными для бизнеса", - сказал Солодов.По его словам, "в том числе необходимы конкретные решения по развитию страхования экспортных поставок, а также по использованию факторинга, продвижению отечественной продукции с помощью площадок электронной торговли"."Правительству дано поручение оперативно запустить линейку инструментов поддержки электронной торговли. Собственно, это и есть те задачи, которые нам совместно с вами, федеральными органами исполнительной власти, в кооперации с другими институтами развития и общественными организациями в тесной связке с бизнес-сообществом предстоит решать", - добавил вице-президент РЭЦ.Важность участия регионов в обсуждении вопросов развития нового экспорта и инструментов поддержки подчеркнул в своем выступлении вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике РЭЦ Роман Генкель.В заседании также принимали участие заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Наталья Шаманская, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов.
https://ria.ru/20230616/prodvizhenie-1878744805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, суздаль
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия, Суздаль
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти с участием бизнеса уже активно работает над решением задач по развитию внешнеэкономической деятельности, которые в своей речи на ПМЭФ-2023 поставил президент России Владимир Путин, сообщил на окружном совещании по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в ЦФО в Суздале вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"Ключевым вопросом в поддержке внешнеэкономической деятельности является развитие механизмов поддержки экспорта, которые будут продлены до 2030 года. Сейчас в правительстве рассматривается новая структура паспорта национального проекта. При этом поставлена задача постоянно наращивать меры, совершенствовать инструменты поддержки экспортёров, делать их более удобными для бизнеса", - сказал Солодов.
По его словам, "в том числе необходимы конкретные решения по развитию страхования экспортных поставок, а также по использованию факторинга, продвижению отечественной продукции с помощью площадок электронной торговли".
"Правительству дано поручение оперативно запустить линейку инструментов поддержки электронной торговли. Собственно, это и есть те задачи, которые нам совместно с вами, федеральными органами исполнительной власти, в кооперации с другими институтами развития и общественными организациями в тесной связке с бизнес-сообществом предстоит решать", - добавил вице-президент РЭЦ.
Принципы странового продвижения продукции за рубежом сформулировали на ПМЭФ
Важность участия регионов в обсуждении вопросов развития нового экспорта и инструментов поддержки подчеркнул в своем выступлении вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике РЭЦ Роман Генкель.
В заседании также принимали участие заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития
России Наталья Шаманская, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга
России Роман Чекушов.