https://ria.ru/20230622/plan-1879848577.html

РЭЦ, бизнес и власти разработают план поддержки нового экспорта

РЭЦ, бизнес и власти разработают план поддержки нового экспорта - РИА Новости, 22.06.2023

РЭЦ, бизнес и власти разработают план поддержки нового экспорта

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти с участием бизнеса уже активно работает над... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:38

2023-06-22T17:38

2023-06-22T17:38

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

суздаль

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти с участием бизнеса уже активно работает над решением задач по развитию внешнеэкономической деятельности, которые в своей речи на ПМЭФ-2023 поставил президент России Владимир Путин, сообщил на окружном совещании по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в ЦФО в Суздале вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Ключевым вопросом в поддержке внешнеэкономической деятельности является развитие механизмов поддержки экспорта, которые будут продлены до 2030 года. Сейчас в правительстве рассматривается новая структура паспорта национального проекта. При этом поставлена задача постоянно наращивать меры, совершенствовать инструменты поддержки экспортёров, делать их более удобными для бизнеса", - сказал Солодов.По его словам, "в том числе необходимы конкретные решения по развитию страхования экспортных поставок, а также по использованию факторинга, продвижению отечественной продукции с помощью площадок электронной торговли"."Правительству дано поручение оперативно запустить линейку инструментов поддержки электронной торговли. Собственно, это и есть те задачи, которые нам совместно с вами, федеральными органами исполнительной власти, в кооперации с другими институтами развития и общественными организациями в тесной связке с бизнес-сообществом предстоит решать", - добавил вице-президент РЭЦ.Важность участия регионов в обсуждении вопросов развития нового экспорта и инструментов поддержки подчеркнул в своем выступлении вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике РЭЦ Роман Генкель.В заседании также принимали участие заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Наталья Шаманская, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов.

https://ria.ru/20230616/prodvizhenie-1878744805.html

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суздаль

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, суздаль