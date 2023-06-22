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На сайте парламента Австралии появилась петиция в поддержку России - РИА Новости, 22.06.2023
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10:57 22.06.2023 (обновлено: 14:23 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/petitsiya-1879749299.html
На сайте парламента Австралии появилась петиция в поддержку России
На сайте парламента Австралии появилась петиция в поддержку России - РИА Новости, 22.06.2023
На сайте парламента Австралии появилась петиция в поддержку России
Петиция против расторжения договора на аренду участка под строительство нового комплекса российского посольства в Канберре открыта для голосования на сайте... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:57
2023-06-22T14:23
в мире
россия
австралия
канберра
энтони альбанезе
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Петиция против расторжения договора на аренду участка под строительство нового комплекса российского посольства в Канберре открыта для голосования на сайте парламента Австралии. Петицию "Дайте России построить свое новое посольство в Канберре" направил в австралийский парламент местный активист Семен Бойков, который в декабре получил в генконсульстве в Канберре убежище от преследования полиции. По словам активиста, он воспользовался правом каждого гражданина подать петицию и сделал это в поддержку России. Для голосования она будет доступна до 20 июля. "Парламент спешно провел закон, отменяющий аренду Россией земли в квартале, прилегающем к зданию парламента, где планировалось построить новое посольство. Это еще один пример явной русофобии. Посольству нужно дать для строительства новую территорию. Мы таким образом просим парламент рассмотреть разрешение российскому правительству построить свое новое здание посольства", — гласит петиция. В августе прошлого года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под строительство посольства. Но в мае Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда парламент принял специальный закон, который отменяет аренду. Соглашение об аренде было подписано в 2008 году. Ранее Бойков опубликовал видеообращение с призывом к соотечественникам в Австралии провести 24 июня в Сиднее акцию в поддержку России по вопросу о новой территории для посольства.
https://ria.ru/20230621/avstraliya-1879651283.html
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в мире, россия, австралия, канберра, энтони альбанезе
В мире, Россия, Австралия, Канберра, Энтони Альбанезе
На сайте парламента Австралии появилась петиция в поддержку России

В Австралии появилась петиция против расторжения договора аренды с российским посольством

© Фото : Официальный сайт Парламента АвстралииЗдание парламента Австралии
Здание парламента Австралии - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Официальный сайт Парламента Австралии
Здание парламента Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Петиция против расторжения договора на аренду участка под строительство нового комплекса российского посольства в Канберре открыта для голосования на сайте парламента Австралии.
Петицию "Дайте России построить свое новое посольство в Канберре" направил в австралийский парламент местный активист Семен Бойков, который в декабре получил в генконсульстве в Канберре убежище от преследования полиции.
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По словам активиста, он воспользовался правом каждого гражданина подать петицию и сделал это в поддержку России. Для голосования она будет доступна до 20 июля.
"Парламент спешно провел закон, отменяющий аренду Россией земли в квартале, прилегающем к зданию парламента, где планировалось построить новое посольство. Это еще один пример явной русофобии. Посольству нужно дать для строительства новую территорию. Мы таким образом просим парламент рассмотреть разрешение российскому правительству построить свое новое здание посольства", — гласит петиция.
В августе прошлого года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под строительство посольства. Но в мае Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда парламент принял специальный закон, который отменяет аренду.
Соглашение об аренде было подписано в 2008 году.
Ранее Бойков опубликовал видеообращение с призывом к соотечественникам в Австралии провести 24 июня в Сиднее акцию в поддержку России по вопросу о новой территории для посольства.
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