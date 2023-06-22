https://ria.ru/20230622/petitsiya-1879749299.html
На сайте парламента Австралии появилась петиция в поддержку России
На сайте парламента Австралии появилась петиция в поддержку России - РИА Новости, 22.06.2023
На сайте парламента Австралии появилась петиция в поддержку России
Петиция против расторжения договора на аренду участка под строительство нового комплекса российского посольства в Канберре открыта для голосования на сайте... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:57
2023-06-22T10:57
2023-06-22T14:23
в мире
россия
австралия
канберра
энтони альбанезе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102224/22/1022242234_44:0:743:393_1920x0_80_0_0_56caeec5bd1faed91dd9a61b7075f6da.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Петиция против расторжения договора на аренду участка под строительство нового комплекса российского посольства в Канберре открыта для голосования на сайте парламента Австралии. Петицию "Дайте России построить свое новое посольство в Канберре" направил в австралийский парламент местный активист Семен Бойков, который в декабре получил в генконсульстве в Канберре убежище от преследования полиции. По словам активиста, он воспользовался правом каждого гражданина подать петицию и сделал это в поддержку России. Для голосования она будет доступна до 20 июля. "Парламент спешно провел закон, отменяющий аренду Россией земли в квартале, прилегающем к зданию парламента, где планировалось построить новое посольство. Это еще один пример явной русофобии. Посольству нужно дать для строительства новую территорию. Мы таким образом просим парламент рассмотреть разрешение российскому правительству построить свое новое здание посольства", — гласит петиция. В августе прошлого года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под строительство посольства. Но в мае Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда парламент принял специальный закон, который отменяет аренду. Соглашение об аренде было подписано в 2008 году. Ранее Бойков опубликовал видеообращение с призывом к соотечественникам в Австралии провести 24 июня в Сиднее акцию в поддержку России по вопросу о новой территории для посольства.
https://ria.ru/20230621/avstraliya-1879651283.html
https://ria.ru/20230615/avstraliya-1878274117.html
россия
австралия
канберра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102224/22/1022242234_132:0:656:393_1920x0_80_0_0_1228d9ef62593b720cfc36cb550ec9ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, австралия, канберра, энтони альбанезе
В мире, Россия, Австралия, Канберра, Энтони Альбанезе
На сайте парламента Австралии появилась петиция в поддержку России
В Австралии появилась петиция против расторжения договора аренды с российским посольством
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Петиция
против расторжения договора на аренду участка под строительство нового комплекса российского посольства в Канберре открыта для голосования на сайте парламента Австралии.
Петицию "Дайте России построить свое новое посольство в Канберре" направил в австралийский парламент местный активист Семен Бойков, который в декабре получил в генконсульстве в Канберре убежище от преследования полиции.
МИД России объявил о новых санкциях против Австралии
По словам активиста, он воспользовался правом каждого гражданина подать петицию и сделал это в поддержку России. Для голосования она будет доступна до 20 июля.
"Парламент спешно провел закон, отменяющий аренду Россией земли в квартале, прилегающем к зданию парламента, где планировалось построить новое посольство. Это еще один пример явной русофобии. Посольству нужно дать для строительства новую территорию. Мы таким образом просим парламент рассмотреть разрешение российскому правительству построить свое новое здание посольства", — гласит петиция.
В августе прошлого года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под строительство посольства. Но в мае Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда парламент принял специальный закон, который отменяет аренду.
Соглашение об аренде было подписано в 2008 году.
Ранее Бойков опубликовал видеообращение с призывом к соотечественникам в Австралии провести 24 июня в Сиднее
акцию в поддержку России по вопросу о новой территории для посольства.
В СФ ответили на слова властей Австралии об угрозе от российской дипмиссии