https://ria.ru/20230622/peregovory-1879713909.html
Лаврентьев рассказал о подготовке площадок для переговоров по Сирии
Лаврентьев рассказал о подготовке площадок для переговоров по Сирии - РИА Новости, 22.06.2023
Лаврентьев рассказал о подготовке площадок для переговоров по Сирии
Россия, Турция и Иран могут задействовать как свои площадки вместо Астаны для проведения переговоров по сирийскому урегулированию, так и рассмотреть инициативы... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:18
2023-06-22T08:18
2023-06-22T09:13
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АСТАНА, 22 июн – РИА Новости. Россия, Турция и Иран могут задействовать как свои площадки вместо Астаны для проведения переговоров по сирийскому урегулированию, так и рассмотреть инициативы других стран, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Он напомнил, что по состоявшейся практике саммиты руководителей трех стран проходят поочередно: в России, в Иране, в Турции. "Вполне возможно, будет принято решение задействовать площадки этих стран на ротационной основе. Это как один из вариантов", - сказал Лаврентьев. При этом он добавил, что и другие страны могут выступить с инициативами на этот счет. "Мы рассмотрим эти варианты, с точки зрения предпочтительности и приемлемости для всех сторон", - отметил спецпредставитель президента РФ. Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-21 июня двадцатую "астанинскую" встречу последней, которая проводилась бы в Астане. Россия, Турция и Иран после предложения внесли изменения в итоговое заявление и не указали, где пройдет следующая встреча. При этом изначально предполагалось, что следующее заседание так же, как и раньше, пройдет в Астане. Лаврентьев ходе пресс-конференции назвал неожиданным предложение Казахстана, однако отметил, что сам "астанинский" формат продолжит работу, а стороны выберут новую площадку. В "астанинский" формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак. Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>
https://ria.ru/20230621/siriya-1879543244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, иран, александр лаврентьев, оон
В мире, Россия, Турция, Иран, Александр Лаврентьев, ООН
Лаврентьев рассказал о подготовке площадок для переговоров по Сирии
Лаврентьев: Россия, Турция и Иран могут задействовать площадки для переговоров по Сирии
АСТАНА, 22 июн – РИА Новости. Россия, Турция и Иран могут задействовать как свои площадки вместо Астаны для проведения переговоров по сирийскому урегулированию, так и рассмотреть инициативы других стран, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Он напомнил, что по состоявшейся практике саммиты руководителей трех стран проходят поочередно: в России, в Иране, в Турции.
Лаврентьев заявил о подготовке встречи конституционного комитета Сирии
"Вполне возможно, будет принято решение задействовать площадки этих стран на ротационной основе. Это как один из вариантов", - сказал Лаврентьев.
При этом он добавил, что и другие страны могут выступить с инициативами на этот счет.
"Мы рассмотрим эти варианты, с точки зрения предпочтительности и приемлемости для всех сторон", - отметил спецпредставитель президента РФ.
Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-21 июня двадцатую "астанинскую" встречу последней, которая проводилась бы в Астане.
Россия, Турция и Иран после предложения внесли изменения в итоговое заявление и не указали, где пройдет следующая встреча. При этом изначально предполагалось, что следующее заседание так же, как и раньше, пройдет в Астане.
Лаврентьев ходе пресс-конференции назвал неожиданным предложение Казахстана, однако отметил, что сам "астанинский" формат продолжит работу, а стороны выберут новую площадку.
В "астанинский" формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН
и страны-наблюдатели - Иордания
, Ливан
и Ирак
.
Представитель Путина заявил, что "астанинский" формат по Сирии продолжится