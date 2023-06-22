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Горсовет Хельсинки решил переименовать парк Ленина - РИА Новости, 22.06.2023
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15:59 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/park-1879823187.html
Горсовет Хельсинки решил переименовать парк Ленина
Горсовет Хельсинки решил переименовать парк Ленина - РИА Новости, 22.06.2023
Горсовет Хельсинки решил переименовать парк Ленина
Городской совет финской столицы принял решение переименовать парк имени Ленина, сообщает член городского совета, автор инициативы о переименовании Отто Мери в... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:59
2023-06-22T15:59
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июн — РИА Новости. Городской совет финской столицы принял решение переименовать парк имени Ленина, сообщает член городского совета, автор инициативы о переименовании Отто Мери в Twitter. "Городской совет Хельсинки 57 голосами против 20 принял решение изменить название парка Ленина", - написал Мери. Инициатива по изменению названия была представлена Мери вместе с 24 другими членами горсовета. Новое имя парка пока не определено. Согласно инициативе, название парка неуместно ассоциировать с лидером Советской России, так как Владимир Ленин считается одним из диктаторов, причинивших больше всего человеческих страданий в мировой истории, а после начала российской специальной военной операции на Украине этот вопрос вновь стал актуальным. Ранее, в 2022 году финские города Турку и Котка перенесли статуи Ленина с улиц в музеи. Путем искоренения не только исторических фигур политиков, но и представителей русской культуры идут и страны Прибалтики. Латвия, Литва и Эстония стали первыми республиками бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Так, 30 мая в Риге под покровом ночи снесли памятник Александру Пушкину. До этого последние полгода памятник трижды оскверняли. Кроме того, Польша с 2017 года осуществляет снос памятников, которые, по мнению властей в Варшаве, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". В 1997 году в стране насчитывался 561 памятник советским воинам-освободителям. По данным проверки, проведенной российскими дипломатами с середины 2020 года до начала 2021 года, на прежних местах в изначальном виде оставались лишь 112 монументов. На Украине снос памятников, имеющих отношение к советскому наследию, принял огромные масштабы. При этом власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230620/kiev-1879320565.html
https://ria.ru/20230619/praga-1879182640.html
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в мире, хельсинки, финляндия
В мире, Хельсинки, Финляндия
Горсовет Хельсинки решил переименовать парк Ленина

Член городского совета Хельсинки Мери сообщил о решении переименовать парк Ленина

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГород Хельсинки
Город Хельсинки - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Город Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июн — РИА Новости. Городской совет финской столицы принял решение переименовать парк имени Ленина, сообщает член городского совета, автор инициативы о переименовании Отто Мери в Twitter.
"Городской совет Хельсинки 57 голосами против 20 принял решение изменить название парка Ленина", - написал Мери.
Инициатива по изменению названия была представлена Мери вместе с 24 другими членами горсовета. Новое имя парка пока не определено.
Согласно инициативе, название парка неуместно ассоциировать с лидером Советской России, так как Владимир Ленин считается одним из диктаторов, причинивших больше всего человеческих страданий в мировой истории, а после начала российской специальной военной операции на Украине этот вопрос вновь стал актуальным.
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Путем искоренения не только исторических фигур политиков, но и представителей русской культуры идут и страны Прибалтики. Латвия, Литва и Эстония стали первыми республиками бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Так, 30 мая в Риге под покровом ночи снесли памятник Александру Пушкину. До этого последние полгода памятник трижды оскверняли.
Кроме того, Польша с 2017 года осуществляет снос памятников, которые, по мнению властей в Варшаве, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". В 1997 году в стране насчитывался 561 памятник советским воинам-освободителям. По данным проверки, проведенной российскими дипломатами с середины 2020 года до начала 2021 года, на прежних местах в изначальном виде оставались лишь 112 монументов.
На Украине снос памятников, имеющих отношение к советскому наследию, принял огромные масштабы. При этом власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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