https://ria.ru/20230622/pamyat-1879832567.html

В Лондоне почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Лондоне почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2023

В Лондоне почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Представители посольства России в Великобритании и российские соотечественники возложили цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне в честь годовщины... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:35

2023-06-22T16:35

2023-06-22T16:35

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россия

великобритания

лондон

день памяти и скорби

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители посольства России в Великобритании и российские соотечественники возложили цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне в честь годовщины начала Великой Отечественной войны, говорится в телеграм-канале посольства. "В День памяти и скорби дипломаты посольства и российские соотечественники возложили цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне", - говорится в сообщении. Посольство напомнило, что за пять лет войны погибли почти 27 миллионов жителей СССР, были разрушены 1700 городов и поселков, более 70 тысяч сёл и деревень. В сообщении также отмечается, что в этот день по всему миру сегодня состоятся памятные акции и возложения цветов к могилам солдат Красной армии и советским военным мемориалам. В День памяти и скорби 22 июня в России отмечается 82-я годовщина начала Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230622/pamyat-1879826172.html

россия

великобритания

лондон

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, великобритания, лондон, день памяти и скорби