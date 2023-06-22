https://ria.ru/20230622/pamyat-1879832567.html
В Лондоне почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В Лондоне почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2023
В Лондоне почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Представители посольства России в Великобритании и российские соотечественники возложили цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне в честь годовщины... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:35
2023-06-22T16:35
2023-06-22T16:35
в мире
россия
великобритания
лондон
день памяти и скорби
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители посольства России в Великобритании и российские соотечественники возложили цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне в честь годовщины начала Великой Отечественной войны, говорится в телеграм-канале посольства. "В День памяти и скорби дипломаты посольства и российские соотечественники возложили цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне", - говорится в сообщении. Посольство напомнило, что за пять лет войны погибли почти 27 миллионов жителей СССР, были разрушены 1700 городов и поселков, более 70 тысяч сёл и деревень. В сообщении также отмечается, что в этот день по всему миру сегодня состоятся памятные акции и возложения цветов к могилам солдат Красной армии и советским военным мемориалам. В День памяти и скорби 22 июня в России отмечается 82-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
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РИА Новости
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в мире, россия, великобритания, лондон, день памяти и скорби
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, День памяти и скорби
В Лондоне почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Российские дипломаты в Лондоне в День памяти и скорби возложили цветы к мемориалу
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители посольства России в Великобритании и российские соотечественники возложили цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне в честь годовщины начала Великой Отечественной войны, говорится в телеграм-канале посольства.
"В День памяти и скорби дипломаты посольства и российские соотечественники возложили цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне", - говорится в сообщении.
Посольство напомнило, что за пять лет войны погибли почти 27 миллионов жителей СССР
, были разрушены 1700 городов и поселков, более 70 тысяч сёл и деревень. В сообщении также отмечается, что в этот день по всему миру сегодня состоятся памятные акции и возложения цветов к могилам солдат Красной армии и советским военным мемориалам.
В День памяти и скорби 22 июня в России отмечается 82-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
Огненные картины войны: в России зажгли свечи в День памяти и скорби