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На Саур-Могиле в День памяти и скорби зажгли восемь тысяч свечей

На Саур-Могиле в День памяти и скорби зажгли восемь тысяч свечей - РИА Новости, 22.06.2023

На Саур-Могиле в День памяти и скорби зажгли восемь тысяч свечей

На мемориальном комплексе Саур-Могила зажгли 8 тысяч свечей в День памяти и скорби в рамках акции "Огненные картины войны", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T04:17

2023-06-22T04:17

2023-06-22T06:44

кирилл макаров

волонтеры победы

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. На мемориальном комплексе Саур-Могила зажгли 8 тысяч свечей в День памяти и скорби в рамках акции "Огненные картины войны", передает корреспондент РИА Новости. "Ребята-волонтеры зажигают свечи в память о героях, которые сложили свои головы, защищая наше мирное небо. В этом году свечи зажигаются не только в память о бойцах Великой Отечественной войны, но и в память о бойцах, сражающихся с 2014 года. Например, мы сегодня вспоминаем нашего волонтёра Диму Гладуна, который ушел на фронт и так и не смог вернуться", - рассказала РИА Новости региональный координатор движения "Волонтеры победы" в ДНР Ирина Макаренко. Мероприятие организовали активисты движения "Волонтеры победы". По словам Макаренко, акция "Огненные картины войны" проходит на Донбассе с 2020 года. Перед собравшимися выступили мэр Шахтерска Александр Шатов и министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. "В республике нет ни одного безопасного места, но сейчас здесь собралось большое количество людей. Это очень важно… Те, кто сейчас воюет на фронте, это люди, которых можно смело ставить в один ряд с героями Великой Отечественной войны. Молодежь Донбасса как никто другой понимает эту связь времен", - заявил журналистам министр.

https://ria.ru/20230622/istreblenie-1879700543.html

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кирилл макаров, волонтеры победы, донецкая народная республика, донбасс