https://ria.ru/20230622/otstuplenie-1879702341.html
Российские военные отразили атаку ВСУ у Новоданиловки
Российские военные отразили атаку ВСУ у Новоданиловки - РИА Новости, 22.06.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ у Новоданиловки
Группировка "Восток" отразила атаку ВСУ в районе Новоданиловки на Запорожском направлении, противник отступил, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T05:04
2023-06-22T05:04
2023-06-22T05:11
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" отразила атаку ВСУ в районе Новоданиловки на Запорожском направлении, противник отступил, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В этом же районе (Новоданиловки - ред.) мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил", - сказал он. Кроме того, огнем артиллерии поражен опорный пункт противника севернее Белогорья. Нанесен удар по живой силе ВСУ в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки.В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии были уничтожены две самоходные гаубицы "Акация" в районе Степногорска и две буксируемые гаубицы в Преображенке и Червоной Кринице.Кроме того, вертолеты армейской авиации группировки уничтожили танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу боевиков в районах Левадного, Малой Токмачки и Жеребянки Военнослужащие группировки "Восток" также нанесли поражение украинским военным, готовившимся к наступлению у Макаровки, уничтожены танки, бронемашины и живая сила."Силами армейской авиации уничтожены танк, БМП, боевые бронированные машины и живая сила в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новосёлки", - добавил Чехов.Расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" сбили три БПЛА "Фурия" и два аппарата "Валькирия", а расчет ЗРК "Оса" сбил беспилотник "Лелека"
https://ria.ru/20230621/vsu-1879552005.html
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили атаку ВСУ у Новоданиловки
ВС России заставила отступить пытавшихся атаковать у Новоданиловки украинских военных
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" отразила атаку ВСУ в районе Новоданиловки на Запорожском направлении, противник отступил, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"В этом же районе (Новоданиловки - ред.) мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил", - сказал он.
Кроме того, огнем артиллерии поражен опорный пункт противника севернее Белогорья. Нанесен удар по живой силе ВСУ в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки.
В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии были уничтожены две самоходные гаубицы "Акация" в районе Степногорска и две буксируемые гаубицы в Преображенке и Червоной Кринице.
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Кроме того, вертолеты армейской авиации группировки уничтожили танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу боевиков в районах Левадного, Малой Токмачки и Жеребянки
Военнослужащие группировки "Восток" также нанесли поражение украинским военным, готовившимся к наступлению у Макаровки, уничтожены танки, бронемашины и живая сила.
"Силами армейской авиации уничтожены танк, БМП, боевые бронированные машины и живая сила в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новосёлки", - добавил Чехов.
Расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" сбили три БПЛА "Фурия" и два аппарата "Валькирия", а расчет ЗРК "Оса" сбил беспилотник "Лелека"
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