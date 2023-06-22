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Российские военные отразили атаку ВСУ у Новоданиловки - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 22.06.2023 (обновлено: 05:11 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/otstuplenie-1879702341.html
Российские военные отразили атаку ВСУ у Новоданиловки
Российские военные отразили атаку ВСУ у Новоданиловки - РИА Новости, 22.06.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ у Новоданиловки
Группировка "Восток" отразила атаку ВСУ в районе Новоданиловки на Запорожском направлении, противник отступил, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T05:04
2023-06-22T05:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" отразила атаку ВСУ в районе Новоданиловки на Запорожском направлении, противник отступил, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В этом же районе (Новоданиловки - ред.) мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил", - сказал он. Кроме того, огнем артиллерии поражен опорный пункт противника севернее Белогорья. Нанесен удар по живой силе ВСУ в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки.В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии были уничтожены две самоходные гаубицы "Акация" в районе Степногорска и две буксируемые гаубицы в Преображенке и Червоной Кринице.Кроме того, вертолеты армейской авиации группировки уничтожили танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу боевиков в районах Левадного, Малой Токмачки и Жеребянки Военнослужащие группировки "Восток" также нанесли поражение украинским военным, готовившимся к наступлению у Макаровки, уничтожены танки, бронемашины и живая сила."Силами армейской авиации уничтожены танк, БМП, боевые бронированные машины и живая сила в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новосёлки", - добавил Чехов.Расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" сбили три БПЛА "Фурия" и два аппарата "Валькирия", а расчет ЗРК "Оса" сбил беспилотник "Лелека"
https://ria.ru/20230621/vsu-1879552005.html
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили атаку ВСУ у Новоданиловки

ВС России заставила отступить пытавшихся атаковать у Новоданиловки украинских военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" отразила атаку ВСУ в районе Новоданиловки на Запорожском направлении, противник отступил, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"В этом же районе (Новоданиловки - ред.) мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил", - сказал он.
Кроме того, огнем артиллерии поражен опорный пункт противника севернее Белогорья. Нанесен удар по живой силе ВСУ в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки.
В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии были уничтожены две самоходные гаубицы "Акация" в районе Степногорска и две буксируемые гаубицы в Преображенке и Червоной Кринице.
Минобороны об отражении атак ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на трех направлениях
21 июня, 14:06
Кроме того, вертолеты армейской авиации группировки уничтожили танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу боевиков в районах Левадного, Малой Токмачки и Жеребянки
Военнослужащие группировки "Восток" также нанесли поражение украинским военным, готовившимся к наступлению у Макаровки, уничтожены танки, бронемашины и живая сила.
"Силами армейской авиации уничтожены танк, БМП, боевые бронированные машины и живая сила в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новосёлки", - добавил Чехов.
Расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" сбили три БПЛА "Фурия" и два аппарата "Валькирия", а расчет ЗРК "Оса" сбил беспилотник "Лелека"
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ идут в атаку под действием боевой химии
21 июня, 10:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФ
 
 
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