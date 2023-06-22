https://ria.ru/20230622/otstuplenie-1879702341.html

Российские военные отразили атаку ВСУ у Новоданиловки

Российские военные отразили атаку ВСУ у Новоданиловки - РИА Новости, 22.06.2023

Российские военные отразили атаку ВСУ у Новоданиловки

Группировка "Восток" отразила атаку ВСУ в районе Новоданиловки на Запорожском направлении, противник отступил, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T05:04

2023-06-22T05:04

2023-06-22T05:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857463703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_180b7750ac17ca4181fe5d583f1ded54.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" отразила атаку ВСУ в районе Новоданиловки на Запорожском направлении, противник отступил, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В этом же районе (Новоданиловки - ред.) мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил", - сказал он. Кроме того, огнем артиллерии поражен опорный пункт противника севернее Белогорья. Нанесен удар по живой силе ВСУ в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки.В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии были уничтожены две самоходные гаубицы "Акация" в районе Степногорска и две буксируемые гаубицы в Преображенке и Червоной Кринице.Кроме того, вертолеты армейской авиации группировки уничтожили танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу боевиков в районах Левадного, Малой Токмачки и Жеребянки Военнослужащие группировки "Восток" также нанесли поражение украинским военным, готовившимся к наступлению у Макаровки, уничтожены танки, бронемашины и живая сила."Силами армейской авиации уничтожены танк, БМП, боевые бронированные машины и живая сила в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новосёлки", - добавил Чехов.Расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" сбили три БПЛА "Фурия" и два аппарата "Валькирия", а расчет ЗРК "Оса" сбил беспилотник "Лелека"

https://ria.ru/20230621/vsu-1879552005.html

https://ria.ru/20230621/vsu-1879496802.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф