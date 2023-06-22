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Глава парламента Молдавии назвал историческую дружбу с Россией иллюзией - РИА Новости, 22.06.2023
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21:31 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/otnosheniya-1879884054.html
Глава парламента Молдавии назвал историческую дружбу с Россией иллюзией
Глава парламента Молдавии назвал историческую дружбу с Россией иллюзией - РИА Новости, 22.06.2023
Глава парламента Молдавии назвал историческую дружбу с Россией иллюзией
Глава парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в интервью заявил, что жители республики должны расстаться с... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T21:31
2023-06-22T21:31
россия
молдавия
кишинев
дорин речан
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Глава парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в интервью заявил, что жители республики должны расстаться с иллюзией о тысячелетней дружбе с Россией. "Всем гражданам нужно выйти из иллюзии, что у нас была тысячелетняя дружба с РФ, они никогда нас не уважали, они никогда не относились с уважением к небольшим, средним, отдаленным или приближенным государствам", - заявил Гросу в эфире телеканала Jurnal TV. Он подчеркнул, что Молдавия могла бы поддерживать отношения с РФ только на условиях уважения, однако Гросу не верит в подобную вероятность. "Мы знаем, понимаем нашу роль в мире - на что мы можем и не можем повлиять, да, мы больше можем повлиять на местную повестку, но если наше государство через демократические выборы проголосовали за вектор ЕС,.. уважайте нас", - отметил глава парламента. Ранее послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко. Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
https://ria.ru/20230622/moldavia-1879879289.html
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россия, молдавия, кишинев, дорин речан, игорь гросу, евросоюз, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, Дорин Речан, Игорь Гросу, Евросоюз, В мире
Глава парламента Молдавии назвал историческую дружбу с Россией иллюзией

Глава парламента Молдавии Гросу назвал историческую дружбу с Россией иллюзией

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Глава парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в интервью заявил, что жители республики должны расстаться с иллюзией о тысячелетней дружбе с Россией.
"Всем гражданам нужно выйти из иллюзии, что у нас была тысячелетняя дружба с РФ, они никогда нас не уважали, они никогда не относились с уважением к небольшим, средним, отдаленным или приближенным государствам", - заявил Гросу в эфире телеканала Jurnal TV.
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Он подчеркнул, что Молдавия могла бы поддерживать отношения с РФ только на условиях уважения, однако Гросу не верит в подобную вероятность.
"Мы знаем, понимаем нашу роль в мире - на что мы можем и не можем повлиять, да, мы больше можем повлиять на местную повестку, но если наше государство через демократические выборы проголосовали за вектор ЕС,.. уважайте нас", - отметил глава парламента.
Ранее послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко.
Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
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Глава парламента Молдавии обвинил Россию в попытке помешать евроинтеграции
Вчера, 20:47
 
РоссияМолдавияКишиневДорин РечанИгорь ГросуЕвросоюзВ мире
 
 
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