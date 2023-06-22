Глава парламента Молдавии назвал историческую дружбу с Россией иллюзией
Глава парламента Молдавии Гросу назвал историческую дружбу с Россией иллюзией
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Глава парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в интервью заявил, что жители республики должны расстаться с иллюзией о тысячелетней дружбе с Россией.
"Всем гражданам нужно выйти из иллюзии, что у нас была тысячелетняя дружба с РФ, они никогда нас не уважали, они никогда не относились с уважением к небольшим, средним, отдаленным или приближенным государствам", - заявил Гросу в эфире телеканала Jurnal TV.
Он подчеркнул, что Молдавия могла бы поддерживать отношения с РФ только на условиях уважения, однако Гросу не верит в подобную вероятность.
"Мы знаем, понимаем нашу роль в мире - на что мы можем и не можем повлиять, да, мы больше можем повлиять на местную повестку, но если наше государство через демократические выборы проголосовали за вектор ЕС,.. уважайте нас", - отметил глава парламента.
Ранее послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко.
Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.