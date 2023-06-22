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Байден перепутал должность Моди
Байден перепутал должность Моди - РИА Новости, 22.06.2023
Байден перепутал должность Моди
Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T22:32
2023-06-22T22:32
2023-06-22T22:32
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. "Господин президент. Господин президент… Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности. Спасибо, что приехали, добро пожаловать в Белый дом", - сказал Байден, открывая встречу с Моди. Моди находится в США с официальным государственным визитом, во время которого стороны будут обсуждать сотрудничество в области обороны, экономики и мировую повестку. Одним из главных ожиданий визита является заключение крупномасштабной сделки по производству двигателей для реактивных истребителей в Индии, а также сделка по покупке американских беспилотников.
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в мире, индия, сша, нарендра моди, джо байден
В мире, Индия, США, Нарендра Моди, Джо Байден
Байден перепутал должность Моди
Байден на встрече назвал премьер-министра Моди президентом
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме.
"Господин президент. Господин президент… Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности. Спасибо, что приехали, добро пожаловать в Белый дом", - сказал Байден, открывая встречу с Моди.
Моди находится в США с официальным государственным визитом, во время которого стороны будут обсуждать сотрудничество в области обороны, экономики и мировую повестку. Одним из главных ожиданий визита является заключение крупномасштабной сделки по производству двигателей для реактивных истребителей в Индии, а также сделка по покупке американских беспилотников.
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