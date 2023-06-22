https://ria.ru/20230622/oshibka-1879889218.html

Байден перепутал должность Моди

Байден перепутал должность Моди - РИА Новости, 22.06.2023

Байден перепутал должность Моди

Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T22:32

2023-06-22T22:32

2023-06-22T22:32

в мире

индия

сша

нарендра моди

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790321013_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_554529834ad4326368cd7250ff985cc1.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. "Господин президент. Господин президент… Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности. Спасибо, что приехали, добро пожаловать в Белый дом", - сказал Байден, открывая встречу с Моди. Моди находится в США с официальным государственным визитом, во время которого стороны будут обсуждать сотрудничество в области обороны, экономики и мировую повестку. Одним из главных ожиданий визита является заключение крупномасштабной сделки по производству двигателей для реактивных истребителей в Индии, а также сделка по покупке американских беспилотников.

https://ria.ru/20230622/politika-1879661694.html

индия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, сша, нарендра моди, джо байден