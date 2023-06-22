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Байден перепутал должность Моди - РИА Новости, 22.06.2023
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22:32 22.06.2023
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Байден перепутал должность Моди
Байден перепутал должность Моди - РИА Новости, 22.06.2023
Байден перепутал должность Моди
Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T22:32
2023-06-22T22:32
в мире
индия
сша
нарендра моди
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. "Господин президент. Господин президент… Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности. Спасибо, что приехали, добро пожаловать в Белый дом", - сказал Байден, открывая встречу с Моди. Моди находится в США с официальным государственным визитом, во время которого стороны будут обсуждать сотрудничество в области обороны, экономики и мировую повестку. Одним из главных ожиданий визита является заключение крупномасштабной сделки по производству двигателей для реактивных истребителей в Индии, а также сделка по покупке американских беспилотников.
https://ria.ru/20230622/politika-1879661694.html
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в мире, индия, сша, нарендра моди, джо байден
В мире, Индия, США, Нарендра Моди, Джо Байден
Байден перепутал должность Моди

Байден на встрече назвал премьер-министра Моди президентом

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме.
"Господин президент. Господин президент… Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности. Спасибо, что приехали, добро пожаловать в Белый дом", - сказал Байден, открывая встречу с Моди.
Моди находится в США с официальным государственным визитом, во время которого стороны будут обсуждать сотрудничество в области обороны, экономики и мировую повестку. Одним из главных ожиданий визита является заключение крупномасштабной сделки по производству двигателей для реактивных истребителей в Индии, а также сделка по покупке американских беспилотников.
Местные жители ждут премьер-министра Индии Нарендру Моди около отеля в Нью-Йорке. 20 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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