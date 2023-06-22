https://ria.ru/20230622/oruzhie-1879804330.html

В Росгвардии напомнили жителям Херсонщины о сроке постановки оружия на учет

В Росгвардии напомнили жителям Херсонщины о сроке постановки оружия на учет - РИА Новости, 22.06.2023

В Росгвардии напомнили жителям Херсонщины о сроке постановки оружия на учет

Жители новых регионов по новому закону должны будут в течение года обратиться в Росгвардию с заявлениями о постановке на учёт принадлежащего им оружия, сообщает РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:38

2023-06-22T14:38

2023-06-22T14:38

безопасность

россия

владимир путин

херсонская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Жители новых регионов по новому закону должны будут в течение года обратиться в Росгвардию с заявлениями о постановке на учёт принадлежащего им оружия, сообщает центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Херсонской области. Закон о регулировании оборота оружия в новых регионах России был подписан главой государства Владимиром Путиным 13 июня. Как напомнили в центре, согласно этому закону, до 1 января 2026 года за жителями новых субъектов РФ сохраняется возможность хранения, ношения и использования принадлежащего им и юрлицам гражданского оружия на основании имеющихся у них разрешительных документов, выданных госорганами Украины, ДНР и ЛНР, в том числе в случае истечения срока их действия. "В течение одного года со дня публикации Федерального закона № 207-ФЗ граждане обязаны обратиться в центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Херсонской области с заявлениями о постановке на учёт принадлежащего им оружия", - говорится в сообщении. Если гражданин меняет место жительства в пределах РФ, то в течение месяца со дня регистрации он обязан обратиться в региональное управление с заявлением о постановке оружия на учёт. "В течение года со дня вступления закона в силу гражданам предоставляется возможность сдать на возмездной основе в органы внутренних дел РФ оружие и патроны, которые не могут им принадлежать в силу Федерального закона "Об оружии", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230609/berdyansk-1877139216.html

https://ria.ru/20230404/oruzhie-1862884783.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)