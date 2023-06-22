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На Западе поняли фразу Путина "Хрен им" о ядерном оружии, считает Песков

На Западе поняли фразу Путина "Хрен им" о ядерном оружии, считает Песков - РИА Новости, 22.06.2023

На Западе поняли фразу Путина "Хрен им" о ядерном оружии, считает Песков

Несмотря на сложности перевода, на Западе поняли фразу Владимира Путина "Хрен им" про сокращение Россией ядерного оружия, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:25

2023-06-22T12:25

2023-06-22T15:27

в мире

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несмотря на сложности перевода, на Западе поняли фразу Владимира Путина "Хрен им" про сокращение Россией ядерного оружия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Есть в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский и наоборот. Это нормальное лингвистическое явление, не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли", — сказал Песков.Ранее на пленарной сессии ПМЭФ Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы Россия сократила его. "Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — сказал российский лидер.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Хрен им" — Путин о стремлении Запада сократить российские запасы ядерного оружия Россия располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы, несмотря на желание НАТО, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. 2023-06-22T12:25 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин, видео