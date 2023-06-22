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На Западе поняли фразу Путина "Хрен им" о ядерном оружии, считает Песков
На Западе поняли фразу Путина "Хрен им" о ядерном оружии, считает Песков - РИА Новости, 22.06.2023
На Западе поняли фразу Путина "Хрен им" о ядерном оружии, считает Песков
Несмотря на сложности перевода, на Западе поняли фразу Владимира Путина "Хрен им" про сокращение Россией ядерного оружия, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:25
2023-06-22T12:25
2023-06-22T15:27
в мире
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несмотря на сложности перевода, на Западе поняли фразу Владимира Путина "Хрен им" про сокращение Россией ядерного оружия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Есть в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский и наоборот. Это нормальное лингвистическое явление, не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли", — сказал Песков.Ранее на пленарной сессии ПМЭФ Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы Россия сократила его. "Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — сказал российский лидер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Хрен им" — Путин о стремлении Запада сократить российские запасы ядерного оружия
Россия располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы, несмотря на желание НАТО, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
2023-06-22T12:25
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин, видео
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
На Западе поняли фразу Путина "Хрен им" о ядерном оружии, считает Песков
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несмотря на сложности перевода, на Западе поняли фразу Владимира Путина "Хрен им" про сокращение Россией ядерного оружия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2023-06-22T12:25
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PT1M14S
На Западе поняли фразу Путина "Хрен им" о ядерном оружии, считает Песков
Песков заявил, что Запад понял фразу Путина "Хрен им" о сокращении Россией ядерного оружия
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несмотря на сложности перевода, на Западе поняли фразу Владимира Путина "Хрен им" про сокращение Россией ядерного оружия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Есть в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский и наоборот. Это нормальное лингвистическое явление, не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли", — сказал Песков.
Ранее на пленарной сессии ПМЭФ Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы Россия сократила его.
"Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — сказал российский лидер.