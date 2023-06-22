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На Западе поняли фразу Путина "Хрен им" о ядерном оружии, считает Песков - РИА Новости, 22.06.2023
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12:25 22.06.2023 (обновлено: 15:27 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/oruzhie-1879773546.html
На Западе поняли фразу Путина "Хрен им" о ядерном оружии, считает Песков
На Западе поняли фразу Путина "Хрен им" о ядерном оружии, считает Песков - РИА Новости, 22.06.2023
На Западе поняли фразу Путина "Хрен им" о ядерном оружии, считает Песков
Несмотря на сложности перевода, на Западе поняли фразу Владимира Путина "Хрен им" про сокращение Россией ядерного оружия, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:25
2023-06-22T15:27
в мире
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несмотря на сложности перевода, на Западе поняли фразу Владимира Путина "Хрен им" про сокращение Россией ядерного оружия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. &quot;Есть в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский и наоборот. Это нормальное лингвистическое явление, не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли&quot;, — сказал Песков.Ранее на пленарной сессии ПМЭФ Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы Россия сократила его. "Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — сказал российский лидер.
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"Хрен им" — Путин о стремлении Запада сократить российские запасы ядерного оружия
Россия располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы, несмотря на желание НАТО, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
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в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин, видео
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
На Западе поняли фразу Путина "Хрен им" о ядерном оружии, считает Песков
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несмотря на сложности перевода, на Западе поняли фразу Владимира Путина "Хрен им" про сокращение Россией ядерного оружия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2023-06-22T12:25
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На Западе поняли фразу Путина "Хрен им" о ядерном оружии, считает Песков

Песков заявил, что Запад понял фразу Путина "Хрен им" о сокращении Россией ядерного оружия

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несмотря на сложности перевода, на Западе поняли фразу Владимира Путина "Хрен им" про сокращение Россией ядерного оружия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«

"Есть в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский и наоборот. Это нормальное лингвистическое явление, не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли", — сказал Песков.

Ранее на пленарной сессии ПМЭФ Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы Россия сократила его.
"Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — сказал российский лидер.
 
В миреРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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