https://ria.ru/20230622/obstrel-1879892302.html

Жительница Горловки погибла при обстреле украинскими войсками

Жительница Горловки погибла при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 22.06.2023

Жительница Горловки погибла при обстреле украинскими войсками

Жительница Горловки погибла в результате обстрела города украинскими войсками, ее супруг ранен, сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T23:06

2023-06-22T23:06

2023-06-22T23:06

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК 22 июн - РИА Новости. Жительница Горловки погибла в результате обстрела города украинскими войсками, ее супруг ранен, сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале. В четверг ВСУ выпустили по Горловке несколько десятков ракет из РСЗО. "В результате обстрела поселка Мичурина (Никитовский район Горловки) погибла мирная горловчанка вследствие прямого попадания вражеского снаряда в дом. Ее супруг ранен", - написал мэр.

https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html

горловка

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горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия