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Жительница Горловки погибла при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879892302.html
Жительница Горловки погибла при обстреле украинскими войсками
Жительница Горловки погибла при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 22.06.2023
Жительница Горловки погибла при обстреле украинскими войсками
Жительница Горловки погибла в результате обстрела города украинскими войсками, ее супруг ранен, сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T23:06
2023-06-22T23:06
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК 22 июн - РИА Новости. Жительница Горловки погибла в результате обстрела города украинскими войсками, ее супруг ранен, сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале. В четверг ВСУ выпустили по Горловке несколько десятков ракет из РСЗО. "В результате обстрела поселка Мичурина (Никитовский район Горловки) погибла мирная горловчанка вследствие прямого попадания вражеского снаряда в дом. Ее супруг ранен", - написал мэр.
https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
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горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жительница Горловки погибла при обстреле украинскими войсками

Мэр Приходько: при обстреле Горловки ВСУ погибла мирная жительница, ее муж пострадал

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК 22 июн - РИА Новости. Жительница Горловки погибла в результате обстрела города украинскими войсками, ее супруг ранен, сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале.
В четверг ВСУ выпустили по Горловке несколько десятков ракет из РСЗО.
"В результате обстрела поселка Мичурина (Никитовский район Горловки) погибла мирная горловчанка вследствие прямого попадания вражеского снаряда в дом. Ее супруг ранен", - написал мэр.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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