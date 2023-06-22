https://ria.ru/20230622/obstrel-1879886648.html

При обстреле Запорожской области погибла семья из двух человек

При обстреле Запорожской области погибла семья из двух человек - РИА Новости, 22.06.2023

При обстреле Запорожской области погибла семья из двух человек

Семья из двух человек погибла в Токмакском районе Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ, сообщают оперативные службы региона. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T21:58

2023-06-22T21:58

2023-06-22T21:58

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 22 июн - РИА Новости. Семья из двух человек погибла в Токмакском районе Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ, сообщают оперативные службы региона. "Нацисты ВСУ нанесли удар по селу Таврия Токмакского района. Один из снарядов попал в частное домовладение. Погибла семья из двух человек", - говорится в сообщении. В экстренных службах также добавили, что еще один удар пришелся на дорогу в населенном пункте. "Один человек погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу города Мелитополя", - сообщают оперативные службы.

https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия