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При обстреле Запорожской области погибла семья из двух человек - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:58 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879886648.html
При обстреле Запорожской области погибла семья из двух человек
При обстреле Запорожской области погибла семья из двух человек - РИА Новости, 22.06.2023
При обстреле Запорожской области погибла семья из двух человек
Семья из двух человек погибла в Токмакском районе Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ, сообщают оперативные службы региона. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T21:58
2023-06-22T21:58
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 22 июн - РИА Новости. Семья из двух человек погибла в Токмакском районе Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ, сообщают оперативные службы региона. "Нацисты ВСУ нанесли удар по селу Таврия Токмакского района. Один из снарядов попал в частное домовладение. Погибла семья из двух человек", - говорится в сообщении. В экстренных службах также добавили, что еще один удар пришелся на дорогу в населенном пункте. "Один человек погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу города Мелитополя", - сообщают оперативные службы.
https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Запорожской области погибла семья из двух человек

При обстреле Токмакского района Запорожской области погибла семья из двух человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 22 июн - РИА Новости. Семья из двух человек погибла в Токмакском районе Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ, сообщают оперативные службы региона.
"Нацисты ВСУ нанесли удар по селу Таврия Токмакского района. Один из снарядов попал в частное домовладение. Погибла семья из двух человек", - говорится в сообщении.
В экстренных службах также добавили, что еще один удар пришелся на дорогу в населенном пункте. "Один человек погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу города Мелитополя", - сообщают оперативные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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