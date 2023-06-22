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Украинские войска выпустили по Горловке еще восемь ракет из РСЗО - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:16 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879868033.html
Украинские войска выпустили по Горловке еще восемь ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Горловке еще восемь ракет из РСЗО - РИА Новости, 22.06.2023
Украинские войска выпустили по Горловке еще восемь ракет из РСЗО
Украинские войска в 18.40 выпустили еще восемь ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T19:16
2023-06-22T19:16
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.40 выпустили еще восемь ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. По данным представительства, в четверг украинские войска выпустили по Горловке в общей сложности 40 ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Горловке еще восемь ракет из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке еще восемь ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.40 выпустили еще восемь ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
По данным представительства, в четверг украинские войска выпустили по Горловке в общей сложности 40 ракет из РСЗО.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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