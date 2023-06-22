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При обстреле города Токмак в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879867312.html
При обстреле города Токмак в Запорожской области погиб человек
При обстреле города Токмак в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 22.06.2023
При обстреле города Токмак в Запорожской области погиб человек
В результате обстрела киевскими боевиками города Токмак в Запорожской области погиб мирный житель, сообщают оперативные службы региона. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T19:00
2023-06-22T19:00
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. В результате обстрела киевскими боевиками города Токмак в Запорожской области погиб мирный житель, сообщают оперативные службы региона. "Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS. Поврежден фундамент девятиэтажного жилого дома. Погиб мирный житель", - говорится в сообщении. Обстрел произошел в 17.45 по местному времени. В экстренных службах добавили, что всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось перехватить с помощью системы ПВО.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html
токмак
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токмак, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Происшествия
При обстреле города Токмак в Запорожской области погиб человек

При обстреле ВСУ города Токмак в Запорожской области погиб мирный житель

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО
Осколок снаряда РСЗО - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. В результате обстрела киевскими боевиками города Токмак в Запорожской области погиб мирный житель, сообщают оперативные службы региона.
"Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS. Поврежден фундамент девятиэтажного жилого дома. Погиб мирный житель", - говорится в сообщении.
Обстрел произошел в 17.45 по местному времени.
В экстренных службах добавили, что всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось перехватить с помощью системы ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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