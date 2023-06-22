https://ria.ru/20230622/obstrel-1879867312.html

При обстреле города Токмак в Запорожской области погиб человек

При обстреле города Токмак в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 22.06.2023

При обстреле города Токмак в Запорожской области погиб человек

В результате обстрела киевскими боевиками города Токмак в Запорожской области погиб мирный житель, сообщают оперативные службы региона. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T19:00

2023-06-22T19:00

2023-06-22T19:00

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. В результате обстрела киевскими боевиками города Токмак в Запорожской области погиб мирный житель, сообщают оперативные службы региона. "Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS. Поврежден фундамент девятиэтажного жилого дома. Погиб мирный житель", - говорится в сообщении. Обстрел произошел в 17.45 по местному времени. В экстренных службах добавили, что всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось перехватить с помощью системы ПВО.

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, происшествия