https://ria.ru/20230622/obstrel-1879867312.html
При обстреле города Токмак в Запорожской области погиб человек
При обстреле города Токмак в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 22.06.2023
При обстреле города Токмак в Запорожской области погиб человек
В результате обстрела киевскими боевиками города Токмак в Запорожской области погиб мирный житель, сообщают оперативные службы региона. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T19:00
2023-06-22T19:00
2023-06-22T19:00
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_08e2146363f19ca10d333386e83a41bb.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. В результате обстрела киевскими боевиками города Токмак в Запорожской области погиб мирный житель, сообщают оперативные службы региона. "Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS. Поврежден фундамент девятиэтажного жилого дома. Погиб мирный житель", - говорится в сообщении. Обстрел произошел в 17.45 по местному времени. В экстренных службах добавили, что всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось перехватить с помощью системы ПВО.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html
токмак
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e5f7f6b977111ced546812215ecf873.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Происшествия
При обстреле города Токмак в Запорожской области погиб человек
При обстреле ВСУ города Токмак в Запорожской области погиб мирный житель
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. В результате обстрела киевскими боевиками города Токмак в Запорожской области погиб мирный житель, сообщают оперативные службы региона.
"Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS. Поврежден фундамент девятиэтажного жилого дома. Погиб мирный житель", - говорится в сообщении.
Обстрел произошел в 17.45 по местному времени.
В экстренных службах добавили, что всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось перехватить с помощью системы ПВО.
Договор или договорняк? Нет, просто капитуляция Украины