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ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 22.06.2023

ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска в 18.35 выпустили еще 12 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T18:55

2023-06-22T18:55

2023-06-22T18:55

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.35 выпустили еще 12 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 12 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия