https://ria.ru/20230622/obstrel-1879864591.html

Украинские войска выпустили еще десять снарядов по районам Донецка

Украинские войска выпустили еще десять снарядов по районам Донецка - РИА Новости, 22.06.2023

Украинские войска выпустили еще десять снарядов по районам Донецка

Украинские войска выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T18:51

2023-06-22T18:51

2023-06-22T18:51

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.30 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска с 16.00 за 45 минут выпустили 13 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, происшествия