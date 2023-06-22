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Украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879824346.html
Украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
Украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 22.06.2023
Украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска в 15.25 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:04
2023-06-22T16:04
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.25 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.25 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 15.05 за 15 минут украинские войска выпустили по Горловке 13 снарядов калибром 152 миллиметра. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230618/obstrel-1879024955.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.25 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.25 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, с 15.05 за 15 минут украинские войска выпустили по Горловке 13 снарядов калибром 152 миллиметра.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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