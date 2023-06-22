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В Госдуме ждут "ответку" военных на удары ВСУ по Чонгарскому мосту

В Госдуме ждут "ответку" военных на удары ВСУ по Чонгарскому мосту - РИА Новости, 22.06.2023

В Госдуме ждут "ответку" военных на удары ВСУ по Чонгарскому мосту

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что за удары украинских войск по Чонгарскому мосту должна последовать "ответка". РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:23

2023-06-22T15:23

2023-06-22T15:23

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий белик

херсонская область

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что за удары украинских войск по Чонгарскому мосту должна последовать "ответка". "Удары по Чонгарскому мосту не принесли какого-либо тактического или стратегического преимущества противнику, но зато из них получилось раздуть мощную пиар-компанию, порадовать западных спонсоров и отчитаться о поставках оружия. Я уверен, что наши военные специалисты сделают выводы из данных прилётов и, конечно же, все мы с нетерпением ждем "ответку" киевскому режиму за эти диверсии с использованием натовского оружия", - сказал Белик РИА Новости. По его мнению, мост будет оперативно восстановлен. "Когда нет успехов на поле боя, противник всегда пытается ударить в тыл, чтобы прощупать психику и попытаться раздуть панику, но ожидаемой трагедии не вышло. Кроме Чонгарского моста есть еще обходные пути, но урок нам усвоить нужно", - подчеркнул депутат. Утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. По предварительным данным, при ударе использовались ракеты Storm Shadow.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поврежденный после удара ВСУ мост через Чонгар Поврежденный после удара ВСУ мост через Чонгар 2023-06-22T15:23 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, дмитрий белик, херсонская область , госдума рф, видео