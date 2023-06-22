https://ria.ru/20230622/obstrel-1879784232.html

Мирный житель получил ранения из-за обстрела ВСУ Запорожской области

Мирный житель получил ранения из-за обстрела ВСУ Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2023

Мирный житель получил ранения из-за обстрела ВСУ Запорожской области

Мирный житель получил ранения в результате поселка Акимовка Запорожской области украинскими войсками, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:17

2023-06-22T13:17

2023-06-22T13:17

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 22 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате поселка Акимовка Запорожской области украинскими войсками, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "В День памяти и скорби последователи гитлеровского нацистского режима на Украине совершают обстрелы мирных территорий Запорожской области. Около 9.00 обстрелу подвергся пгт Акимовка. Разрушений в райцентре не зафиксировано. Осколочные ранения получил один мирный житель", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230620/ranenaya-1879446718.html

запорожская область

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запорожская область, происшествия