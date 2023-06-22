https://ria.ru/20230622/obstrel-1879766623.html
Украинские войска 15 раз обстреляли Белгородскую область
Украинские войска 15 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 22.06.2023
Украинские войска 15 раз обстреляли Белгородскую область
Украинские войска за минувшие сутки 15 раз подвергли обстрелам приграничные территории Белгородской области, в том числе с использованием беспилотника,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:07
2023-06-22T12:07
2023-06-22T12:07
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз подвергли обстрелам приграничные территории Белгородской области, в том числе с использованием беспилотника, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "За сутки зафиксировано 15 инцидентов с обстрелами Белгородского, Волоконовского районов, Грайворонского и Шебекинского городских округов, семь из них пришлись на Белгородский район", - сказал собеседник агентства. По его словам, в среду вечером был произведен сброс с беспилотника одного взрывного устройства возле села Щетиновка. Примерно в это же время три артиллерийские мины упали в районе села Наумовка. Собеседник агентства отметил, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших в результате всех 15 инцидентов с обстрелами нет.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область
Украинские войска 15 раз обстреляли Белгородскую область
Экстренные службы: ВСУ 15 раз за сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз подвергли обстрелам приграничные территории Белгородской области, в том числе с использованием беспилотника, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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"За сутки зафиксировано 15 инцидентов с обстрелами Белгородского, Волоконовского районов, Грайворонского и Шебекинского городских округов, семь из них пришлись на Белгородский район", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в среду вечером был произведен сброс с беспилотника одного взрывного устройства возле села Щетиновка. Примерно в это же время три артиллерийские мины упали в районе села Наумовка.
Собеседник агентства отметил, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших в результате всех 15 инцидентов с обстрелами нет.
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