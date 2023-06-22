https://ria.ru/20230622/obstrel-1879766623.html

Украинские войска 15 раз обстреляли Белгородскую область

Украинские войска 15 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 22.06.2023

Украинские войска 15 раз обстреляли Белгородскую область

Украинские войска за минувшие сутки 15 раз подвергли обстрелам приграничные территории Белгородской области, в том числе с использованием беспилотника,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:07

2023-06-22T12:07

2023-06-22T12:07

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз подвергли обстрелам приграничные территории Белгородской области, в том числе с использованием беспилотника, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "За сутки зафиксировано 15 инцидентов с обстрелами Белгородского, Волоконовского районов, Грайворонского и Шебекинского городских округов, семь из них пришлись на Белгородский район", - сказал собеседник агентства. По его словам, в среду вечером был произведен сброс с беспилотника одного взрывного устройства возле села Щетиновка. Примерно в это же время три артиллерийские мины упали в районе села Наумовка. Собеседник агентства отметил, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших в результате всех 15 инцидентов с обстрелами нет.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область