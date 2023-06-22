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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879741413.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив за 20 минут двадцать снарядов калибра 152 миллиметра, также пять снарядов... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:25
2023-06-22T10:25
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив за 20 минут двадцать снарядов калибра 152 миллиметра, также пять снарядов "натовского" калибра было выпущено по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства. В 9.50 и 9.35 по этому же району было выпущено еще 14 снарядов такого же калибра. Кроме того, в 8.15 по Куйбышевскому району Горловки украинские военные выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем телеграм-канале, что украинские военные "ведут массированный и продолжительный артиллерийский огонь по поселку шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)". О последствиях обстрелов пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР: ВСУ за 20 минут выпустили 20 натовских снарядов по Горловке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив за 20 минут двадцать снарядов калибра 152 миллиметра, также пять снарядов "натовского" калибра было выпущено по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.
В 9.50 и 9.35 по этому же району было выпущено еще 14 снарядов такого же калибра.
Кроме того, в 8.15 по Куйбышевскому району Горловки украинские военные выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем телеграм-канале, что украинские военные "ведут массированный и продолжительный артиллерийский огонь по поселку шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)". О последствиях обстрелов пока не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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