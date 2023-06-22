https://ria.ru/20230622/obstrel-1879741413.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив за 20 минут двадцать снарядов калибра 152 миллиметра, также пять снарядов... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:25

2023-06-22T10:25

2023-06-22T10:25

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

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происшествия

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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив за 20 минут двадцать снарядов калибра 152 миллиметра, также пять снарядов "натовского" калибра было выпущено по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства. В 9.50 и 9.35 по этому же району было выпущено еще 14 снарядов такого же калибра. Кроме того, в 8.15 по Куйбышевскому району Горловки украинские военные выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем телеграм-канале, что украинские военные "ведут массированный и продолжительный артиллерийский огонь по поселку шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)". О последствиях обстрелов пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230621/ranenyy-1879650480.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия