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ВСУ нанесли удар по неиспользуемому мосту через Сиваш, заявил Рогов - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879739673.html
ВСУ нанесли удар по неиспользуемому мосту через Сиваш, заявил Рогов
ВСУ нанесли удар по неиспользуемому мосту через Сиваш, заявил Рогов - РИА Новости, 22.06.2023
ВСУ нанесли удар по неиспользуемому мосту через Сиваш, заявил Рогов
Один из ударов ВСУ по мостам, соединяющим Крым с Херсонской областью, был нанесен по неиспользуемому мосту через залив Сиваш, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:13
2023-06-22T10:13
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир рогов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Один из ударов ВСУ по мостам, соединяющим Крым с Херсонской областью, был нанесен по неиспользуемому мосту через залив Сиваш, сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Рано утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. "Удар был нанесён примерно в 5 утра. Второй удар пришёлся по старому, неиспользуемому мосту через Сиваш", - написал Рогов. Обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, так как регионы соединяют три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Удар по мосту в Чонгаре Херсонской области был нанесен ракетами Storm Shadow, соответствующая маркировка есть на фрагменте, обнаруженном на месте корреспондентом РИА Новости.
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879732077.html
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происшествия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Рогов
ВСУ нанесли удар по неиспользуемому мосту через Сиваш, заявил Рогов

Рогов: один из утренних ударов ВСУ пришелся по неиспользуемому мосту через Сиваш

© РИА НовостиПовреждения моста через Сиваш после обстрела со стороны ВСУ. Кадр видео
Повреждения моста через Сиваш после обстрела со стороны ВСУ. Кадр видео
© РИА Новости
Повреждения моста через Сиваш после обстрела со стороны ВСУ. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Один из ударов ВСУ по мостам, соединяющим Крым с Херсонской областью, был нанесен по неиспользуемому мосту через залив Сиваш, сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Рано утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.
«
"Удар был нанесён примерно в 5 утра. Второй удар пришёлся по старому, неиспользуемому мосту через Сиваш", - написал Рогов.
Обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, так как регионы соединяют три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя.
Удар по мосту в Чонгаре Херсонской области был нанесен ракетами Storm Shadow, соответствующая маркировка есть на фрагменте, обнаруженном на месте корреспондентом РИА Новости.
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре
Вчера, 09:39
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВладимир Рогов
 
 
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