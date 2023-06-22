https://ria.ru/20230622/obstrel-1879732077.html
Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре
Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре - РИА Новости, 22.06.2023
Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре
Удар по мосту в Чонгаре Херсонской области был нанесен ракетами Storm Shadow, соответствующая маркировка есть на фрагменте, обнаруженном на месте, передает... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:39
2023-06-22T09:39
2023-06-22T12:27
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879717807_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_c39fbe4c87cd8bedb5f0b48e36c7cbfb.jpg
ЧОНГАР (Херсонская область), 22 июн - РИА Новости. Удар по мосту в Чонгаре Херсонской области был нанесен ракетами Storm Shadow, соответствующая маркировка есть на фрагменте, обнаруженном на месте, передает корреспондент РИА Новости.На осколках деталей ракет нанесена маркировка производителя MBDA France - производителя франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow, на данном предприятии с 2003 года налажено промышленное производство этих дальнобойных ракет.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ВСУ ночью нанесли удар по Чонгарскому мосту на границе между Крымом и Херсонской областью.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что правительство РФ уже принимает меры к ликвидации повреждений, нанесенных в результате удара.
https://ria.ru/20230622/krym-1879713707.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879717807_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1ee4fc8ccaebfb2a5467897469be2ca7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым
Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре
Опубликовано видео с обломками ракет Storm Shadow, ударивших по Чонгарскому мосту
ЧОНГАР (Херсонская область), 22 июн - РИА Новости. Удар по мосту в Чонгаре Херсонской области был нанесен ракетами Storm Shadow, соответствующая маркировка есть на фрагменте, обнаруженном на месте, передает корреспондент РИА Новости.
На осколках деталей ракет нанесена маркировка производителя MBDA France - производителя франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow, на данном предприятии с 2003 года налажено промышленное производство этих дальнобойных ракет.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ВСУ ночью нанесли удар по Чонгарскому мосту на границе между Крымом и Херсонской областью.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что правительство РФ уже принимает меры к ликвидации повреждений, нанесенных в результате удара.
Власти Крыма рассказали о последствиях удара ВСУ по Чонгарскому мосту