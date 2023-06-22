https://ria.ru/20230622/obstrel-1879732077.html

Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре

Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре - РИА Новости, 22.06.2023

Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре

Удар по мосту в Чонгаре Херсонской области был нанесен ракетами Storm Shadow, соответствующая маркировка есть на фрагменте, обнаруженном на месте, передает... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:39

2023-06-22T09:39

2023-06-22T12:27

специальная военная операция на украине

происшествия

республика крым

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ЧОНГАР (Херсонская область), 22 июн - РИА Новости. Удар по мосту в Чонгаре Херсонской области был нанесен ракетами Storm Shadow, соответствующая маркировка есть на фрагменте, обнаруженном на месте, передает корреспондент РИА Новости.На осколках деталей ракет нанесена маркировка производителя MBDA France - производителя франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow, на данном предприятии с 2003 года налажено промышленное производство этих дальнобойных ракет.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ВСУ ночью нанесли удар по Чонгарскому мосту на границе между Крымом и Херсонской областью.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что правительство РФ уже принимает меры к ликвидации повреждений, нанесенных в результате удара.

https://ria.ru/20230622/krym-1879713707.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым