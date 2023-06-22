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Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 22.06.2023 (обновлено: 12:27 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879732077.html
Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре
Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре - РИА Новости, 22.06.2023
Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре
Удар по мосту в Чонгаре Херсонской области был нанесен ракетами Storm Shadow, соответствующая маркировка есть на фрагменте, обнаруженном на месте, передает... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:39
2023-06-22T12:27
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
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ЧОНГАР (Херсонская область), 22 июн - РИА Новости. Удар по мосту в Чонгаре Херсонской области был нанесен ракетами Storm Shadow, соответствующая маркировка есть на фрагменте, обнаруженном на месте, передает корреспондент РИА Новости.На осколках деталей ракет нанесена маркировка производителя MBDA France - производителя франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow, на данном предприятии с 2003 года налажено промышленное производство этих дальнобойных ракет.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ВСУ ночью нанесли удар по Чонгарскому мосту на границе между Крымом и Херсонской областью.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что правительство РФ уже принимает меры к ликвидации повреждений, нанесенных в результате удара.
https://ria.ru/20230622/krym-1879713707.html
республика крым
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происшествия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым
Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре

Опубликовано видео с обломками ракет Storm Shadow, ударивших по Чонгарскому мосту

© Фото : Telegram-канал Владимира СальдоПовреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Telegram-канал Владимира Сальдо
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЧОНГАР (Херсонская область), 22 июн - РИА Новости. Удар по мосту в Чонгаре Херсонской области был нанесен ракетами Storm Shadow, соответствующая маркировка есть на фрагменте, обнаруженном на месте, передает корреспондент РИА Новости.
На осколках деталей ракет нанесена маркировка производителя MBDA France - производителя франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow, на данном предприятии с 2003 года налажено промышленное производство этих дальнобойных ракет.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ВСУ ночью нанесли удар по Чонгарскому мосту на границе между Крымом и Херсонской областью.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что правительство РФ уже принимает меры к ликвидации повреждений, нанесенных в результате удара.
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
Власти Крыма рассказали о последствиях удара ВСУ по Чонгарскому мосту
Вчера, 08:17
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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