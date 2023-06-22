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Европейский чиновник оценил оборонительные операции ВС России - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:59 22.06.2023 (обновлено: 20:02 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/oborona-1879874191.html
Европейский чиновник оценил оборонительные операции ВС России
Европейский чиновник оценил оборонительные операции ВС России - РИА Новости, 22.06.2023
Европейский чиновник оценил оборонительные операции ВС России
Неназванный европейский чиновник назвал эффективными российские оборонительные операции, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T19:59
2023-06-22T20:02
специальная военная операция на украине
россия
киев
владимир путин
пентагон
вооруженные силы украины
нато
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Неназванный европейский чиновник назвал эффективными российские оборонительные операции, передает агентство Bloomberg. "По словам европейского чиновника, российские оборонительные операции тем временем были относительно эффективными, и укрепленные вертолетные силы помогают Кремлю получить преимущество благодаря ракетному потенциалу большей дальности против наземных целей. Чиновник добавил, что это преимущество может быть временным", - передает агентство в четверг. Ранее в четверг телеканал CNN сообщал со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона, что контрнаступление украинских войск продемонстрировало не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, а российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность, Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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россия, киев, владимир путин, пентагон, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Владимир Путин, Пентагон, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Европейский чиновник оценил оборонительные операции ВС России

Bloomberg: европейский чиновник назвал оборонительные операции ВС России эффективными

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Неназванный европейский чиновник назвал эффективными российские оборонительные операции, передает агентство Bloomberg.
"По словам европейского чиновника, российские оборонительные операции тем временем были относительно эффективными, и укрепленные вертолетные силы помогают Кремлю получить преимущество благодаря ракетному потенциалу большей дальности против наземных целей. Чиновник добавил, что это преимущество может быть временным", - передает агентство в четверг.
Ранее в четверг телеканал CNN сообщал со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона, что контрнаступление украинских войск продемонстрировало не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, а российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность,
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВладимир ПутинПентагонВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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