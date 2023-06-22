https://ria.ru/20230622/oborona-1879874191.html

Европейский чиновник оценил оборонительные операции ВС России

Европейский чиновник оценил оборонительные операции ВС России - РИА Новости, 22.06.2023

Европейский чиновник оценил оборонительные операции ВС России

Неназванный европейский чиновник назвал эффективными российские оборонительные операции, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T19:59

2023-06-22T19:59

2023-06-22T20:02

специальная военная операция на украине

россия

киев

владимир путин

пентагон

вооруженные силы украины

нато

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Неназванный европейский чиновник назвал эффективными российские оборонительные операции, передает агентство Bloomberg. "По словам европейского чиновника, российские оборонительные операции тем временем были относительно эффективными, и укрепленные вертолетные силы помогают Кремлю получить преимущество благодаря ракетному потенциалу большей дальности против наземных целей. Чиновник добавил, что это преимущество может быть временным", - передает агентство в четверг. Ранее в четверг телеканал CNN сообщал со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона, что контрнаступление украинских войск продемонстрировало не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, а российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность, Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

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россия, киев, владимир путин, пентагон, вооруженные силы украины, нато, в мире