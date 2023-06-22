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Полуторки жизни. На дне Ладоги нашли машины времен блокады Ленинграда - РИА Новости, 22.06.2023
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Наука
 
04:00 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/nauka-1879620244.html
Полуторки жизни. На дне Ладоги нашли машины времен блокады Ленинграда
Полуторки жизни. На дне Ладоги нашли машины времен блокады Ленинграда - РИА Новости, 22.06.2023
Полуторки жизни. На дне Ладоги нашли машины времен блокады Ленинграда
Два затонувших автомобиля на дне Ладожского озера обнаружили участники второй экспедиции в рамках исследовательского проекта по изучению исторических находок... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T04:00
2023-06-22T04:00
наука
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
университетская наука
общество
россия
ленинград
ладожское озеро
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Два затонувших автомобиля на дне Ладожского озера обнаружили участники второй экспедиции в рамках исследовательского проекта по изучению исторических находок "Наследие ладожских глубин". По мнению специалистов, это одни из советских шестиколесных ГАЗ-АА (полуторок), которые везли провиант и припасы в блокадный Ленинград. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе экспедиции.При исследовании южного участка Ладожского озера дайверы из клуба подводного плавания "Диво" вместе с партнерами обнаружили два затонувших автомобиля ГАЗ-АА, которые в 1941–1943 годах могли везти хлеб для голодающих ленинградцев или перевозить стариков и женщин.Именно через озеро пролегал единственный оставшийся транспортный коридор между городом и Большой землей, который назвали Дорогой жизни, пояснили специалисты."У найденных артефактов кузова частично сгнили, кабины из фанеры практически разложились. Но остались рама, колеса, двигатель, трансмиссия, то есть металлические части сохранились. Реконструкторы считают, что автомобили возможно не только восстановить, но даже завести", – пояснил руководитель клуба "Диво", координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.Он добавил, что команда уже провела осмотр, фото- и видеосъемку находок, а полученные данные переданы на исторический факультет Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева (ОГУ им. И.С. Тургенева)."Эти полуторки могли принадлежать к первым выпускам. Они были лицензионными репликами Ford. Не будем забывать, что Горьковский автомобильный завод, где производились эти авто, создан при личном содействии Генри Форда, знаменитого автомобильного короля", –уточнил доцент кафедры истории России ОГУ им. И.С. Тургенева Роман Абинякин.Пока что исследователи не узнали, как именно эти машины оказались на дне, но предполагают две причины: либо они попали под авиационную бомбардировку, либо ушли под воду из-за ослабшего льда, продолжил ученый.Абинякин обратил внимание, что три четверти грузов были перевезены по этому направлению не на машинах, а на кораблях, баржах и паромах. Наземный транспорт шел по снегу, воде и льду, потому такие поездки были испытанием и для водителей, и для авто."Идентифицировать машины будет не сложно. Скорее всего, остались номерные знаки на двигателе, по которым можно будет узнать, кому принадлежала эта машина и имена шоферов. Можно сказать, что на таком автомобиле ехать зимой по льду – это уже был подвиг, даже если не брать военную опасность", – отметил исследователь.Он добавил, что артефакты имеют немалое символическое значение, так как за все время работы Дороги жизни в осажденный город доставили более 2,3 млн тонн грузов и вывезли почти 1,4 млн человек.В дальнейшем найденные автомобили планируют передать в музей Ленинградской области.
https://ria.ru/20230521/nakhodka-1873170956.html
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социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, университетская наука, общество, россия, ленинград, ладожское озеро, сергей куликов
Наука, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Университетская наука, Общество, Россия, Ленинград, Ладожское озеро, Сергей Куликов

Полуторки жизни. На дне Ладоги нашли машины времен блокады Ленинграда

© Фото из архива клуба "ДИВО"Второй затонувший автомобиль ГАЗ-АА находится на дне в перевёрнутом виде
Второй затонувший автомобиль ГАЗ-АА находится на дне в перевёрнутом виде
© Фото из архива клуба "ДИВО"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Два затонувших автомобиля на дне Ладожского озера обнаружили участники второй экспедиции в рамках исследовательского проекта по изучению исторических находок "Наследие ладожских глубин". По мнению специалистов, это одни из советских шестиколесных ГАЗ-АА (полуторок), которые везли провиант и припасы в блокадный Ленинград. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе экспедиции.
При исследовании южного участка Ладожского озера дайверы из клуба подводного плавания "Диво" вместе с партнерами обнаружили два затонувших автомобиля ГАЗ-АА, которые в 1941–1943 годах могли везти хлеб для голодающих ленинградцев или перевозить стариков и женщин.
Дайверы из экспедиции Наследие ладожских глубин - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
"Там есть что-то еще". Исследователи нашли второй корабль с артефактами
21 мая, 09:00
Именно через озеро пролегал единственный оставшийся транспортный коридор между городом и Большой землей, который назвали Дорогой жизни, пояснили специалисты.
«
"У найденных артефактов кузова частично сгнили, кабины из фанеры практически разложились. Но остались рама, колеса, двигатель, трансмиссия, то есть металлические части сохранились. Реконструкторы считают, что автомобили возможно не только восстановить, но даже завести", – пояснил руководитель клуба "Диво", координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.
© Фото из архива клуба "ДИВО"

Силовой агрегат на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-АА

Силовой агрегат на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-АА

Силовой агрегат на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-АА

© Фото из архива клуба "ДИВО"
1 из 4
© Фото из архива клуба "ДИВО"Резина на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-АА имеет грязевой протектор и логотип иностранного производства
Резина на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-АА имеет грязевой протектор и логотип иностранного производства
Резина на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-АА имеет грязевой протектор и логотип иностранного производства
© Фото из архива клуба "ДИВО"
2 из 4
© Фото из архива клуба "ДИВО"Резина на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-ААr
Резина на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-АА
Резина на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-ААr
© Фото из архива клуба "ДИВО"
3 из 4
© Фото из архива клуба "ДИВО"Аккумулятор на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-АА
Аккумулятор на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-АА
Аккумулятор на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-АА
© Фото из архива клуба "ДИВО"
4 из 4

Силовой агрегат на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-АА

© Фото из архива клуба "ДИВО"
1 из 4
Резина на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-АА имеет грязевой протектор и логотип иностранного производства
© Фото из архива клуба "ДИВО"
2 из 4
Резина на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-ААr
© Фото из архива клуба "ДИВО"
3 из 4
Аккумулятор на первом затонувшем автомобиле ГАЗ-АА
© Фото из архива клуба "ДИВО"
4 из 4
Он добавил, что команда уже провела осмотр, фото- и видеосъемку находок, а полученные данные переданы на исторический факультет Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева (ОГУ им. И.С. Тургенева).
"Эти полуторки могли принадлежать к первым выпускам. Они были лицензионными репликами Ford. Не будем забывать, что Горьковский автомобильный завод, где производились эти авто, создан при личном содействии Генри Форда, знаменитого автомобильного короля", –уточнил доцент кафедры истории России ОГУ им. И.С. Тургенева Роман Абинякин.
Пока что исследователи не узнали, как именно эти машины оказались на дне, но предполагают две причины: либо они попали под авиационную бомбардировку, либо ушли под воду из-за ослабшего льда, продолжил ученый.
© Фото из архива клуба "ДИВО"Подготовка дайверов к погружению
Подготовка дайверов к погружению
Подготовка дайверов к погружению
© Фото из архива клуба "ДИВО"
1 из 4
© Фото из архива клуба "ДИВО"Подготовка дайверов к погружению
Подготовка дайверов к погружению
Подготовка дайверов к погружению
© Фото из архива клуба "ДИВО"
2 из 4
© Фото из архива клуба "ДИВО"Подготовка дайверов к погружению
Подготовка дайверов к погружению
Подготовка дайверов к погружению
© Фото из архива клуба "ДИВО"
3 из 4
© Фото из архива клуба "ДИВО"Подготовка дайверов к погружению
Подготовка дайверов к погружению
Подготовка дайверов к погружению
© Фото из архива клуба "ДИВО"
4 из 4
Подготовка дайверов к погружению
© Фото из архива клуба "ДИВО"
1 из 4
Подготовка дайверов к погружению
© Фото из архива клуба "ДИВО"
2 из 4
Подготовка дайверов к погружению
© Фото из архива клуба "ДИВО"
3 из 4
Подготовка дайверов к погружению
© Фото из архива клуба "ДИВО"
4 из 4
Абинякин обратил внимание, что три четверти грузов были перевезены по этому направлению не на машинах, а на кораблях, баржах и паромах. Наземный транспорт шел по снегу, воде и льду, потому такие поездки были испытанием и для водителей, и для авто.
"Идентифицировать машины будет не сложно. Скорее всего, остались номерные знаки на двигателе, по которым можно будет узнать, кому принадлежала эта машина и имена шоферов. Можно сказать, что на таком автомобиле ехать зимой по льду – это уже был подвиг, даже если не брать военную опасность", – отметил исследователь.
Он добавил, что артефакты имеют немалое символическое значение, так как за все время работы Дороги жизни в осажденный город доставили более 2,3 млн тонн грузов и вывезли почти 1,4 млн человек.
Затонувший корабль на дне Ладожского озера - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В поисках затонувших кораблей. Дайверы сообщили о находках на дне Ладоги
18 мая, 08:59
В дальнейшем найденные автомобили планируют передать в музей Ленинградской области.
 
НаукаСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебникеУниверситетская наукаОбществоРоссияЛенинградЛадожское озероСергей Куликов
 
 
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