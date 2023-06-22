https://ria.ru/20230622/nauka-1879522294.html

В России выдвинули теорию эволюции, основанную на исследовании рака

В России выдвинули теорию эволюции, основанную на исследовании рака - РИА Новости, 22.06.2023

В России выдвинули теорию эволюции, основанную на исследовании рака

Новую теорию развития путем трансформации опухолей живых организмов предложили ученые СПбПУ. По их словам, она заполняет пробелы в теории Дарвина и объясняет... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:00

2023-06-22T09:00

2023-06-22T09:04

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

андрей козлов

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

здоровье - общество

медицина

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Новую теорию развития путем трансформации опухолей живых организмов предложили ученые СПбПУ. По их словам, она заполняет пробелы в теории Дарвина и объясняет некоторые аномальные биологические явления. Результаты опубликованы в издании International Journal of Molecular Sciences.По словам ученых, прогрессивная эволюция (процесс развития организма от простого к сложному. – Прим. ред.) случается крайне редко, а усложнения живых структур происходят скачкообразно и бурно, после чего наступает длительный застой.Для объяснения этих явлений ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) выдвинули собственную теорию эволюционной роли наследуемых опухолей carcino-evo-devo.По словам экспертов, основой для их научного предположения стала идея о том, что эволюция движется путем неофункционализации опухолей. То есть наследуемые новообразования предоставляют дополнительные клеточные массы для экспрессии эволюционно новых генов."Избыточные для организма копии клеток – например, опухоли – могут приобретать новые функции. Этот процесс неотделимо связан с эволюцией генома, в ходе которой "лишние" копии нуклеиновых кислот трансформируются в гены с новым функционалом".Он добавил, что в ходе развития теории геномной эволюции не раз поднимался вопрос о том, откуда берется дополнительная клеточная масса для развития новых генов, и теперь, в рамках проведенного исследования, может быть предложен ответ.В вузе уточнили, что упомянутые теории развития не противоречат, а гармонируют и дополняют друг друга."Не бывает все как по волшебству – вот появились новые гены, и сразу откуда-то возник массив клеток для их работы. Новые последовательности нуклеиновых кислот, которые мы называем TSEEN-генами, начинают свое становление именно с работы в новообразованиях", – заметил Козлов.Эксперт также отметил, что частота возникновения опухолей в органе напрямую зависит от его возраста: например, молочная железа у женщин и простата у мужчин, которые эволюционно новы в человеческом организме, наиболее подвержены возникновению новообразований."Кора головного мозга, плацента, сердечная перегородка – это лишь некоторые примеры того, что приобрел человек в результате развития TSEEN-генов в опухолях", – объяснил ученый.По его словам, теория carcino-evo-devo является также новой онкологической теорией, которая развивает представление о положительной эволюционной роли наследуемых опухолей в эволюции за счет формирования из них новых типов клеток, тканей и органов."TSEEN-гены человека, предсказанные новой теорией, работают в широком круге опухолей у значительной части онкологических пациентов", – отметил Козлов.В связи с этим такие гены становятся многообещающими мишенями для разработки универсальных профилактических и терапевтических противоопухолевых вакцин, а также удобными маркерами для лабораторной диагностики и мониторинга опухолей, добавил он."Удачным примером практического применения нашей теории является предсказание и экспериментальное обнаружение одного из TSEEN-генов – Brachyury. У него очень высокий уровень экспрессии в любых опухолях, поэтому в настоящее время более 30 клинических испытаний по всему миру проходят вакцины от рака, действующие вещества которых направлены на блокирование этого гена", – пояснил Козлов.Он уточнил, что представление о совместной эволюции посредством опухолей и нормального развития подсказывают путь стабилизации новообразований вместо попыток избавиться от них всеми возможными способами.

https://ria.ru/20221011/spbpu-1822795296.html

https://ria.ru/20230517/drozhzhi-1872198593.html

https://ria.ru/20221110/vymiranie-1830221701.html

https://ria.ru/20221012/tyumgu-1823096877.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, андрей козлов, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, здоровье - общество, медицина, онкология