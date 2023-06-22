https://ria.ru/20230622/nastavnik-1879880618.html

Подведены итоги всероссийского конкурса эссе "Мой главный наставник"

Подведены итоги всероссийского конкурса эссе "Мой главный наставник" - РИА Новости, 22.06.2023

Подведены итоги всероссийского конкурса эссе "Мой главный наставник"

Завершился межвузовский этап Всероссийского конкурса эссе "Мой главный наставник", посвященного Году педагога и наставника. В нем приняли участие студенты... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T20:55

2023-06-22T20:55

2023-06-22T20:55

год педагога и наставника

общество

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

сн_образование

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Завершился межвузовский этап Всероссийского конкурса эссе "Мой главный наставник", посвященного Году педагога и наставника. В нем приняли участие студенты восьми педагогических университетов. Организаторами было принято более 50 творческих работ обучающихся в двух номинациях – "Мой главный наставник" и "Мой идеальный наставник". По решению жюри номинация "Мой главный психолог" для студентов психологических специальностей была рассмотрена вне конкурсной основы.Первое место в номинации "Мой главный наставник" заняла Камашева Софья, ФГБОУ ВО "Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко" , в номинации "Мой идеальный наставник" победил Высоцкий Никита, ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический университет".Жюри конкурса высоко оценили оригинальность, эмоциональность, искренность и полноту раскрытия заявленной темы представленных работ. Участники рассказали о своем главном в жизни наставнике - о своем учителе, педагоге, родителе и т.д., а также своих представлениях об идеальном наставнике."Педагогический стаж моей бабушки составляет сорок три года. Она выпустила и продолжает выпускать не одно поколение учеников, давая им знания по биологии, химии и географии, успешно справляется с возложенными на нее обязанностями классного руководителя, наставника. Ее педагогический путь тоже начинался в Глазовском государственном педагогическом институте, она также с теплотой вспоминает времена своей учебы, своих педагогов и наставников.Учитель – это больше, чем просто работа. И если в вашем доме вечером педсовет и все разговоры только о школе, если профессия стала жизнью нескольких поколений семьи, значит, – это призвание, явление драгоценное и необъяснимое!2023 год объявлен президентом Российской Федерации Годом педагога и наставника. Основная миссия Года наставника и педагога – это выражение благодарности всем тем, кто нас учит, любит, воспитывает, "проживает" с нами трудные и счастливые моменты. Во все времена старшее поколение помогает младшему. В этом древнем процессе как нельзя лучше осмысливаются драгоценные слова "что посеешь, то и пожнёшь", - рассказала Софья Камашева."Мой идеальный наставник тот, кто создаёт доверительную среду для взаимодействия, заботится о своем подопечном, честно и открыто высказывает свою позицию, помогает научиться правильно расставлять приоритеты, с пониманием относится к уровню профессионализма или развития, на котором находится человек, объясняет просто и понятно, готов помогать двигаться вперёд шаг за шагом, способствует обретению внутренней мотивации и обязательно поддерживает, хвалит и укрепляет веру в свои силы!", – поделился Никита Высоцкий.Олеся Валентиновна Вихристюк, проректор по воспитательной и социально-психологической работе МГППУ, отметила: "В конкурсе приняли участие более 50 работ со всей России. Каждое эссе - это трогательные истории взаимоотношений наставника и ученика, со словами восхищения, уважения и благодарности своим учителям, педагогам, родителям. Сложно было выбрать лучшие работы, ведь каждая заслуживает внимания, показывая многообразие человеческих отношений и судеб. Такие истории, несомненно, вдохновляют!"Организатором конкурса выступил Московский государственный психолого-педагогический университет. Конкурс проводился с марта по июнь 2023 года и был направлен на привлечение внимания студенческой молодежи к вопросам педагогики и наставничества в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), сн_образование, социальный навигатор