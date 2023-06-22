https://ria.ru/20230622/nakazanie-1879708981.html

Проект о наказании за "слив" данных могут внести в Госдуму до конца сессии

Проект о наказании за "слив" данных могут внести в Госдуму до конца сессии - РИА Новости, 22.06.2023

Проект о наказании за "слив" данных могут внести в Госдуму до конца сессии

Законопроект о наказании до 10 лет лишения свободы за намеренное распространение персональных данных может быть внесён в Госдуму до конца весенней сессии,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T07:28

2023-06-22T07:28

2023-06-22T07:28

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Законопроект о наказании до 10 лет лишения свободы за намеренное распространение персональных данных может быть внесён в Госдуму до конца весенней сессии, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда, зампред Совета по развитию цифровой экономики при палате Артём Шейкин. Ранее сенатор рассказал РИА Новости, что соответствующий законопроект активно разрабатывается законодателями. По его словам, он предусматривает административный штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы до пяти лет, либо принудительные работы на тот же срок за намеренное распространение личной информации граждан. В случае совершения данного правонарушения организованной группой лиц штраф достигнет трёх миллионов рублей вместе с заключением под стражу сроком до 10 лет. "Сейчас законопроект активно разрабатывается парламентариями, уверен, что он будет внесен в Государственную думу до конца весенней сессии", - подчеркнул Шейкин. Весенняя сессия в Госдуме заканчивается 30 июля. Ранее парламентарий заявил РИА Новости, что Минцифры РФ разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных граждан, в первый раз штраф составит от 5 до 10 миллионов рублей, повторно – до 3% от оборота.

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