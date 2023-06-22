https://ria.ru/20230622/nakazanie-1879704872.html

Совфед обсуждает закон о лишении свободы до десяти лет за "сливы" данных

Совфед обсуждает закон о лишении свободы до десяти лет за "сливы" данных - РИА Новости, 22.06.2023

Совфед обсуждает закон о лишении свободы до десяти лет за "сливы" данных

Парламентарии разрабатывают новую версию законопроекта, предусматривающего штраф до трех миллионов рублей и заключение под стражу до 10 лет за намеренное... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T06:21

2023-06-22T06:21

2023-06-22T06:21

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Парламентарии разрабатывают новую версию законопроекта, предусматривающего штраф до трех миллионов рублей и заключение под стражу до 10 лет за намеренное распространение персональных данных граждан, сообщил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда, зампред Совета по развитию цифровой экономики при палате Артём Шейкин. Предыдущая версия проекта предусматривала введение штрафов до двух миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях, сообщал РИА Новости источник в Минцифры РФ. "Считаю, что создатели таких платформ (распространяющие персональные данные) должны отвечать по всей строгости закона. В этой связи разрабатывается законопроект, предусматривающий штраф в размере до 700 тысяч рублей либо лишение свободы до пяти лет, либо принудительные работы на такой же срок. За распространение личной информации, в случае если эти действия совершаются организованной группой лиц, штраф достигает трех миллионов рублей вместе с заключением под стражу сроком до 10 лет", - сказал сенатор. "Отдельное внимание уделено передаче личной информации наших граждан за рубеж, в таком случае лишение свободы будет до 8 лет, со штрафом до двух миллионов рублей", - отметил парламентарий. Он также отметил, что необходимо бороться не только с самим явлением "сливов" персональных данных, но и с отдельными ресурсами, на которых распространяется эта информация. "Не секрет, что сейчас можно ввести в поисковике "база слитых данных", и вам предоставят огромное количество ресурсов, где достаточно просто ввести номер телефона, адрес электронной почты, иные данные, и получить доступ к личной информации десятков миллионов людей. Такие базы открывают для бандитов и мошенников лёгкий путь для совершения преступлений, поскольку за считанные секунды они могут узнать все о своих жертвах: адрес проживания, список родственников, финансовое положение семьи и многое другое", - объяснил Шейкин. Ранее парламентарий рассказал РИА Новости, что Минцифры РФ разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечки персональных данных граждан, в первый раз штраф составит от 5 до 10 миллионов рублей, повторно – до 3% от оборота.

https://ria.ru/20230620/moshennichestvo-1879264501.html

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