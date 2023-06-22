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Заняться йогой, выпить кофе и поплакать. Зачем мы сейчас ходим в музеи - РИА Новости, 22.06.2023
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14:00 22.06.2023 (обновлено: 17:39 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/muzei-1879837530.html
Заняться йогой, выпить кофе и поплакать. Зачем мы сейчас ходим в музеи
Заняться йогой, выпить кофе и поплакать. Зачем мы сейчас ходим в музеи - РИА Новости, 22.06.2023
Заняться йогой, выпить кофе и поплакать. Зачем мы сейчас ходим в музеи
Сегодня музеи по всему миру переживают ренессанс. Посетителей как никогда много, но изменился и формат. Теперь музеи - это не только выставки и картины, но и кафе, библиотеки, книжные магазины, клубы по интересам и даже спортивные площадки. Как изменились выставочные пространства, и преобразятся ли классические музеи вроде Эрмитажа и Третьяковки?
2023-06-22T14:00
2023-06-22T17:39
яснопонятно
музеи
искусство
архитектура
культура
москва
развлечения
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Заняться йогой, выпить кофе и поплакать. Зачем мы сейчас ходим в музеи
Сегодня музеи по всему миру переживают ренессанс. Посетителей как никогда много, но изменился и формат. Теперь музеи - это не только выставки и картины, но и кафе, библиотеки, книжные магазины, клубы по интересам и даже спортивные площадки. Как изменились выставочные пространства, и преобразятся ли классические музеи вроде Эрмитажа и Третьяковки?
audio/mpeg
Заняться йогой, выпить кофе и поплакать. Зачем мы сейчас ходим в музеи
Сегодня музеи по всему миру переживают ренессанс. Посетителей как никогда много, но изменился и формат. Теперь музеи - это не только выставки и картины, но и кафе, библиотеки, книжные магазины, клубы по интересам и даже спортивные площадки. Как изменились выставочные пространства, и преобразятся ли классические музеи вроде Эрмитажа и Третьяковки?
audio/mpeg
Про музеи настоящего и будущего нам рассказала культуролог и идеолог, автор книги «Музей. Архитектурная история» Ксения Суркова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes,Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream,ВКонтакте.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Грабовский, Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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музеи, искусство, архитектура, культура, москва, развлечения, аудио
ЯсноПонятно, Музеи, Искусство, Архитектура, Культура, Москва, Развлечения
ЯсноПонятно

Заняться йогой, выпить кофе и поплакать. Зачем мы сейчас ходим в музеи

ЯсноПонятно
Заняться йогой, выпить кофе и поплакать. Зачем мы сейчас ходим в музеи
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Сегодня музеи по всему миру переживают ренессанс. Посетителей как никогда много, но изменился и формат. Теперь музеи - это не только выставки и картины, но и кафе, библиотеки, книжные магазины, клубы по интересам и даже спортивные площадки. Как изменились выставочные пространства, и преобразятся ли классические музеи вроде Эрмитажа и Третьяковки?
Про музеи настоящего и будущего нам рассказала культуролог и идеолог, автор книги «Музей. Архитектурная история» Ксения Суркова.

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