https://ria.ru/20230622/muzei-1879837530.html

Заняться йогой, выпить кофе и поплакать. Зачем мы сейчас ходим в музеи

Заняться йогой, выпить кофе и поплакать. Зачем мы сейчас ходим в музеи - РИА Новости, 22.06.2023

Заняться йогой, выпить кофе и поплакать. Зачем мы сейчас ходим в музеи

Сегодня музеи по всему миру переживают ренессанс. Посетителей как никогда много, но изменился и формат. Теперь музеи - это не только выставки и картины, но и кафе, библиотеки, книжные магазины, клубы по интересам и даже спортивные площадки. Как изменились выставочные пространства, и преобразятся ли классические музеи вроде Эрмитажа и Третьяковки?

2023-06-22T14:00

2023-06-22T14:00

2023-06-22T17:39

яснопонятно

музеи

искусство

архитектура

культура

москва

развлечения

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Заняться йогой, выпить кофе и поплакать. Зачем мы сейчас ходим в музеи Сегодня музеи по всему миру переживают ренессанс. Посетителей как никогда много, но изменился и формат. Теперь музеи - это не только выставки и картины, но и кафе, библиотеки, книжные магазины, клубы по интересам и даже спортивные площадки. Как изменились выставочные пространства, и преобразятся ли классические музеи вроде Эрмитажа и Третьяковки? audio/mpeg

Заняться йогой, выпить кофе и поплакать. Зачем мы сейчас ходим в музеи Сегодня музеи по всему миру переживают ренессанс. Посетителей как никогда много, но изменился и формат. Теперь музеи - это не только выставки и картины, но и кафе, библиотеки, книжные магазины, клубы по интересам и даже спортивные площадки. Как изменились выставочные пространства, и преобразятся ли классические музеи вроде Эрмитажа и Третьяковки? audio/mpeg

Про музеи настоящего и будущего нам рассказала культуролог и идеолог, автор книги «Музей. Архитектурная история» Ксения Суркова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes,Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream,ВКонтакте.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Грабовский, Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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музеи, искусство, архитектура, культура, москва, развлечения, аудио