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Мосты в Херсонской области возьмут под круглосуточную охрану
Мосты в Херсонской области возьмут под круглосуточную охрану - РИА Новости, 22.06.2023
Мосты в Херсонской области возьмут под круглосуточную охрану
В Херсонской области мосты и важные объекты жизнедеятельности возьмут под круглосуточную охрану, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T00:30
2023-06-22T00:30
2023-06-22T00:30
владимир сальдо
херсонская область
россия
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. В Херсонской области мосты и важные объекты жизнедеятельности возьмут под круглосуточную охрану, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Будут отремонтированы все мосты и мостовые переходы, которых в Херсонской области много. Обязательно все дороги и мосты возьмутся под военный контроль, будут установлены специально обученные люди, которые круглосуточно будут охранять мосты и опасные в случае разрушения для жизни и жизнедеятельности людей объекты", - сказал Сальдо в эфире радиостанции "Таврия".По его словам, все дороги области будут отремонтированы. "Уже дорожные работы начаты и все более увеличивается объем работ", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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владимир сальдо, херсонская область , россия, днепр (город)
Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Днепр (город)
Мосты в Херсонской области возьмут под круглосуточную охрану
Врио главы Херсонской области Сальдо: мосты в регионе возьмут под круглосуточную охрану