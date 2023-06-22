Рейтинг@Mail.ru
Власти Крыма заявили, что Чонгарский мост восстановят за несколько недель - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 22.06.2023 (обновлено: 13:03 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/most-1879780878.html
Власти Крыма заявили, что Чонгарский мост восстановят за несколько недель
Власти Крыма заявили, что Чонгарский мост восстановят за несколько недель - РИА Новости, 22.06.2023
Власти Крыма заявили, что Чонгарский мост восстановят за несколько недель
На восстановление Чонгарского моста, поврежденного в результате удара ВСУ, потребуется максимум несколько недель, сейчас решается вопрос об организации движения РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:57
2023-06-22T13:03
специальная военная операция на украине
республика крым
безопасность
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879773329_23:0:848:464_1920x0_80_0_0_ca822e2c6f3befdc28c57d1819d57d0e.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. На восстановление Чонгарского моста, поврежденного в результате удара ВСУ, потребуется максимум несколько недель, сейчас решается вопрос об организации движения по одной из полос, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире телеканала "Крым 24"."Если мы берем полностью восстановление мостового сооружения, то есть пролета, который поврежден, это максимум займет несколько недель, поскольку необходимо заказать соответствующие материалы. Сейчас как раз таки решается вопрос об организации движения по одной из полос", - сказал он.
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879732077.html
республика крым
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879773329_229:0:848:464_1920x0_80_0_0_2b7d9fcc308fc4893de668d48c50ae69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, безопасность, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Безопасность, Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Власти Крыма заявили, что Чонгарский мост восстановят за несколько недель

Минтранс Крыма: на восстановление Чонгарского моста потребуется максимум несколько недель

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ на поврежденной дороге на Чонгарском мосту. Кадр видео
Сотрудник Следственного комитета РФ на поврежденной дороге на Чонгарском мосту. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник Следственного комитета РФ на поврежденной дороге на Чонгарском мосту. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. На восстановление Чонгарского моста, поврежденного в результате удара ВСУ, потребуется максимум несколько недель, сейчас решается вопрос об организации движения по одной из полос, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире телеканала "Крым 24".
"Если мы берем полностью восстановление мостового сооружения, то есть пролета, который поврежден, это максимум займет несколько недель, поскольку необходимо заказать соответствующие материалы. Сейчас как раз таки решается вопрос об организации движения по одной из полос", - сказал он.
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре
Вчера, 09:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымБезопасностьРоссияХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала