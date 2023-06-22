https://ria.ru/20230622/most-1879780878.html
Власти Крыма заявили, что Чонгарский мост восстановят за несколько недель
Власти Крыма заявили, что Чонгарский мост восстановят за несколько недель - РИА Новости, 22.06.2023
Власти Крыма заявили, что Чонгарский мост восстановят за несколько недель
На восстановление Чонгарского моста, поврежденного в результате удара ВСУ, потребуется максимум несколько недель, сейчас решается вопрос об организации движения РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:57
2023-06-22T12:57
2023-06-22T13:03
специальная военная операция на украине
республика крым
безопасность
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. На восстановление Чонгарского моста, поврежденного в результате удара ВСУ, потребуется максимум несколько недель, сейчас решается вопрос об организации движения по одной из полос, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире телеканала "Крым 24"."Если мы берем полностью восстановление мостового сооружения, то есть пролета, который поврежден, это максимум займет несколько недель, поскольку необходимо заказать соответствующие материалы. Сейчас как раз таки решается вопрос об организации движения по одной из полос", - сказал он.
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879732077.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Власти Крыма заявили, что Чонгарский мост восстановят за несколько недель
Минтранс Крыма: на восстановление Чонгарского моста потребуется максимум несколько недель