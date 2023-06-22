https://ria.ru/20230622/most-1879780878.html

Власти Крыма заявили, что Чонгарский мост восстановят за несколько недель

Власти Крыма заявили, что Чонгарский мост восстановят за несколько недель - РИА Новости, 22.06.2023

Власти Крыма заявили, что Чонгарский мост восстановят за несколько недель

На восстановление Чонгарского моста, поврежденного в результате удара ВСУ, потребуется максимум несколько недель, сейчас решается вопрос об организации движения РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:57

2023-06-22T12:57

2023-06-22T13:03

специальная военная операция на украине

республика крым

безопасность

россия

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украина

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. На восстановление Чонгарского моста, поврежденного в результате удара ВСУ, потребуется максимум несколько недель, сейчас решается вопрос об организации движения по одной из полос, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире телеканала "Крым 24"."Если мы берем полностью восстановление мостового сооружения, то есть пролета, который поврежден, это максимум займет несколько недель, поскольку необходимо заказать соответствующие материалы. Сейчас как раз таки решается вопрос об организации движения по одной из полос", - сказал он.

https://ria.ru/20230622/obstrel-1879732077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, безопасность, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр