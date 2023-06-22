https://ria.ru/20230622/most-1879777119.html

Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на удар ВСУ по Чонгарскому мосту

Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на удар ВСУ по Чонгарскому мосту - РИА Новости, 22.06.2023

Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на удар ВСУ по Чонгарскому мосту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об ударе по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью в министерство обороны. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:38

2023-06-22T12:38

2023-06-22T12:38

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий песков

херсонская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об ударе по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью в министерство обороны. Рано утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. "Нет, это вопрос министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля.

https://ria.ru/20230622/obstrel-1879732077.html

херсонская область

республика крым

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Ольга Фомченкова

безопасность, дмитрий песков, херсонская область , республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)