https://ria.ru/20230622/most-1879777119.html
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на удар ВСУ по Чонгарскому мосту
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на удар ВСУ по Чонгарскому мосту - РИА Новости, 22.06.2023
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на удар ВСУ по Чонгарскому мосту
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об ударе по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью в министерство обороны. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:38
2023-06-22T12:38
2023-06-22T12:38
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий песков
херсонская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об ударе по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью в министерство обороны. Рано утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. "Нет, это вопрос министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля.
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879732077.html
херсонская область
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дмитрий песков, херсонская область , республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Песков, Херсонская область , Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на удар ВСУ по Чонгарскому мосту
Песков переадресовал вопрос о ракетном ударе ВСУ по Чонгарскому мосту в Минобороны
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об ударе по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью в министерство обороны.
Рано утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.
"Нет, это вопрос министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля.
Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по мосту в Чонгаре