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Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на удар ВСУ по Чонгарскому мосту - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/most-1879777119.html
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на удар ВСУ по Чонгарскому мосту
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на удар ВСУ по Чонгарскому мосту - РИА Новости, 22.06.2023
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на удар ВСУ по Чонгарскому мосту
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об ударе по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью в министерство обороны. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:38
2023-06-22T12:38
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий песков
херсонская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об ударе по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью в министерство обороны. Рано утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. "Нет, это вопрос министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля.
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херсонская область
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безопасность, дмитрий песков, херсонская область , республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Песков, Херсонская область , Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Песков ответил на вопрос о реакции Кремля на удар ВСУ по Чонгарскому мосту

Песков переадресовал вопрос о ракетном ударе ВСУ по Чонгарскому мосту в Минобороны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ на поврежденной дороге на Чонгарском мосту. Кадр видео
Сотрудник Следственного комитета РФ на поврежденной дороге на Чонгарском мосту. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости
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Сотрудник Следственного комитета РФ на поврежденной дороге на Чонгарском мосту. Кадр видео
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об ударе по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью в министерство обороны.
Рано утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.
"Нет, это вопрос министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля.
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Вчера, 09:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДмитрий ПесковХерсонская областьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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