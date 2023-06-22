https://ria.ru/20230622/most-1879744445.html

Крымские власти считают, что мост через Чонгар удастся быстро восстановить

Крымские власти считают, что мост через Чонгар удастся быстро восстановить - РИА Новости, 22.06.2023

Крымские власти считают, что мост через Чонгар удастся быстро восстановить

Разрушение моста через Чонгар после ночного обстрела незначительные, восстановить его, по-видимому, удастся быстро, сообщил председатель госсовета Крыма... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:42

2023-06-22T10:42

2023-06-22T11:03

специальная военная операция на украине

республика крым

безопасность

херсонская область

владимир константинов

вооруженные силы украины

россия

украина

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Разрушение моста через Чонгар после ночного обстрела незначительные, восстановить его, по-видимому, удастся быстро, сообщил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24"."Пока по той информации, которой мы располагаем, это только один прилет. Визуально то отверстие, которое есть в средствах массовой информации, говорит о том, что разрушение, скорее всего, незначительные и восстановить его возможно будет быстро", - сказал Константинов. Он добавил, что окончательное решение будет принято позже, сейчас там работают комиссия и саперы.По словам Константинова, вариант возведения понтонных мостов не рассматривается, поскольку есть альтернативный путь объезда поврежденного моста. Также он отметил, что на эту минуту информации о пострадавших нет.Утром в четверг врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что был нанесен удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара. ВСУ использовали, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow.

https://ria.ru/20230622/ukraina-1879736315.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, безопасность, херсонская область , владимир константинов, вооруженные силы украины, россия, украина, ситуация в днр и лнр