https://ria.ru/20230622/most-1879744445.html
Крымские власти считают, что мост через Чонгар удастся быстро восстановить
Крымские власти считают, что мост через Чонгар удастся быстро восстановить - РИА Новости, 22.06.2023
Крымские власти считают, что мост через Чонгар удастся быстро восстановить
Разрушение моста через Чонгар после ночного обстрела незначительные, восстановить его, по-видимому, удастся быстро, сообщил председатель госсовета Крыма... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:42
2023-06-22T10:42
2023-06-22T11:03
специальная военная операция на украине
республика крым
безопасность
херсонская область
владимир константинов
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Разрушение моста через Чонгар после ночного обстрела незначительные, восстановить его, по-видимому, удастся быстро, сообщил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24"."Пока по той информации, которой мы располагаем, это только один прилет. Визуально то отверстие, которое есть в средствах массовой информации, говорит о том, что разрушение, скорее всего, незначительные и восстановить его возможно будет быстро", - сказал Константинов. Он добавил, что окончательное решение будет принято позже, сейчас там работают комиссия и саперы.По словам Константинова, вариант возведения понтонных мостов не рассматривается, поскольку есть альтернативный путь объезда поврежденного моста. Также он отметил, что на эту минуту информации о пострадавших нет.Утром в четверг врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что был нанесен удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара. ВСУ использовали, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20230622/ukraina-1879736315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крымские власти считают, что мост через Чонгар удастся быстро восстановить
Константинов назвал разрушения на мосту через Чонгар после обстрела ВСУ незначительными